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Новости

сегодня, 12:35

В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений

В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)


Как мы сообщали ранее, пункт временного содержания безнадзорных животных организован на территории МУП «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова». 1 декабря между предприятием и городским управлением благоустройства был заключен муниципальный контракт на проведение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по регулированию их численности на территории областного центра с соблюдением принципов гуманности.

Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрены работы по отлову и содержанию с применением принципов гуманности 71 безнадзорного животного. Отловленные собаки будут содержаться на базе МУПа. Центр передержки организован в закрытом помещении, вольеры имеют лежаки на деревянном основании, а также подстилку из опилок.

«Животных кормят. Уборка мест содержания проводится 2 раза в день, уборка общих помещений - 1 раз в день. Собаки в пункте передержки содержатся в течение 10 дней, необходимых, чтобы выявить агрессивных и неизлечимо больных. Здоровые животные будут стерилизоваться специализированной организацией. После этого собак выпустят в место, где отловили. Больных и агрессивных усыпят. Подрядчик обязан предоставлять отчет об отловленных животных с фотоматериалами самих животных и проведенных операциях, также предоставляются акты осмотра животных ветеринарным врачом», - говорилось в сообщении мэрии.

Между тем в конце декабря специалисты Россельхознадзора провели проверку МУП «САЖХ», занимающейся в Иванове отловом и содержанием безнадзорных собак. Проверка проводилась по обращению инициативной группы граждан и была согласована с прокуратурой.

В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения в сфере ветеринарного законодательства.

Так, в частности, установлено, что животные содержатся в бетонном неотапливаемом помещении, на момент проверки температура в нём была минус 1 градус Цельсия. Система водоснабжения и канализация отсутствуют. При входе в помещение дезковрик находился в нерабочем состоянии. Нет карантинного помещения. Регистрационные карточки на отловленных животных не представлены. Ежедневный ветеринарный осмотр животных не проводится. Не представлена информация по утилизации биологических отходов, о проведении дезинфекции помещения, оборудования и транспорта, используемого для перевозки отловленных животных. На корма, используемые для кормления животных, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность. Поилки в вольерах не закреплены, на момент проверки часть поилок была перевернута, и животные не имели доступа к воде.

«Предприятием, взявшим на себя функцию по сохранению жизни и здоровья безнадзорных животных до решения их дальнейшей судьбы в соответствии с действующим законодательством, не предприняты в полной мере действия по сохранению жизни и здоровья отловленных безнадзорных животных и соблюдению обязательных требований в сфере ветеринарии при осуществлении своей деятельности», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

В настоящее время в отношении подрядчика муниципального контракта и субподрядчика возбуждены административные дела.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: животные собаки отлов пункт передержки Россельхознадзор
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Комментарии (17)

	


	

	

		
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  • 
								
									Сергей Шеронов								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:14
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    • 
										+1
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							Всё. конечно, возможно. Но.. люди пытаются спасти тех, кто нам ВЕРИТ ("Мы в ответе за тех кого приручили..." "Маленкий принц" Антуан Марии Жан-Батиист Роже де Сент-Экзюперии) Если правда тех животин плохо содержат - правда, то это позор! Если те кто куплены  отрабатывают бабло - позор им!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:25
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    • 
										-1
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							это реальный пример величия нашей рашки. позор!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 13:42
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    • 
										+1
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							Ну а чего все ожидали от непонятного предприятия, работники которого о содержании домашних животных хорошо, если книгу прочли. Главное заключить контракт и получить на счет. Там, похоже и вет. персонала нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 13:43
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    • 
										-1
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							Сейчас появится Натали по пятью никами и мерзко-сахаровско-рязанкинская группа поддержки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 13:43
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										-1
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							мерзко-сахаровско-рязанкинская группа поддержки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 13:44
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							мэрско-сахаровско-рязанкинская группа поддержки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:09
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    • 
										+1
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							Напакостили и прыгаете теперь от радости. И серьезно считаете что этой показухой людям пользу приносите?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:42
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    • 
										-1
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							Ну так я и думал.
    
Натали у Вас ещё 4 известных мне ника осталось.
    
Ждёмс.
    
А вообще для тех кого что-то не устаивает, есть очень хорошая картинка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 15:10
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Alexandr, если бы вы были собакой и оказались в этом центре передержки, то ветеринары вас бы точно отнесли к категории подлежащих усыплению. Градус агрессии и ненависти к ближним у вас зашкаливает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
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  • сегодня, 15:25
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    • 
										-1
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							Виктория
    
Где и в чём Вы увидели агрессию?
    
Я никогда ни кого не призывал ни убивать, ни утилизировать. А то, что собак содержат в неприемлимых условиях, так я об этом говорил, а сейчас Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям подтвердила это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Процитирую свои комментарии остапвленные ранее под новостью с названием "В МУП «САЖХ» оборудовали пункт передержки для безнадзорных животных":
    
"Обратите внимание, в вольерах нет ни будок, ни подстилок для собак или хотя бы клочка сена. Кинули старые поддоны и всё. В морозы собаки к ним просто примерзнут".
    
"Теперь стало ясно почему Сахаров не хотел показывать помещение для передержки собак. Оно не соответствует ни каким правилам содержания животных".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гагарин								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Белее месяца назад неизвестными в центре города Родники была убита собака с ошейником,а ее труп был выброшен в близлежащие контейнерные ящики,и до сих пор ни полицией Родников ни прокуратурой не было не то что возбуждено уголовное дело,но даже не было организовано элементарной проверки.
    
Вывод: Родники - коррумпированный город.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для возбуждения дела, нужно заявление.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для возбуждения дела достаточно публикации в СМИ.
    
22.11.2017г. в газете "Родниковский проспект" была статья "Живодеры в центре Родников".
    
Так что тут, убеждён в этом, дело может быть только в нежелании прокуратуры и полиции исполнить возложенные на них обязанности..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • 53 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Т.е. Вас не смущает, что по публикации СМИ владелец собаки не объявился? 
    
Вы реально полагаете, что Родниковской полиции больше заняться не чем, кроме как производить следственные действия по поводу гибели бездомной собаки? Может сразу перейдем к массовым убийства на селе домашних животных таких как куры, свиньи, коровы, кролики и т.д.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вас не смутило отсутствие хозяина после публикации в СМИ?
    
Родниковской полиции больше нечем заняться кроме как расследовать массовые жестокие убийства домашних животных (кур, свиней, кроликов).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							(Вырезано цензуройругательство).В городе бабла больше чем дофига и ни каких проблем как собачий приют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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