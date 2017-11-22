В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений

В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)





Как мы сообщали ранее, пункт временного содержания безнадзорных животных организован на территории МУП «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова». 1 декабря между предприятием и городским управлением благоустройства был заключен муниципальный контракт на проведение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных, а также по регулированию их численности на территории областного центра с соблюдением принципов гуманности.

Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрены работы по отлову и содержанию с применением принципов гуманности 71 безнадзорного животного. Отловленные собаки будут содержаться на базе МУПа. Центр передержки организован в закрытом помещении, вольеры имеют лежаки на деревянном основании, а также подстилку из опилок.

«Животных кормят. Уборка мест содержания проводится 2 раза в день, уборка общих помещений - 1 раз в день. Собаки в пункте передержки содержатся в течение 10 дней, необходимых, чтобы выявить агрессивных и неизлечимо больных. Здоровые животные будут стерилизоваться специализированной организацией. После этого собак выпустят в место, где отловили. Больных и агрессивных усыпят. Подрядчик обязан предоставлять отчет об отловленных животных с фотоматериалами самих животных и проведенных операциях, также предоставляются акты осмотра животных ветеринарным врачом», - говорилось в сообщении мэрии.

Между тем в конце декабря специалисты Россельхознадзора провели проверку МУП «САЖХ», занимающейся в Иванове отловом и содержанием безнадзорных собак. Проверка проводилась по обращению инициативной группы граждан и была согласована с прокуратурой.

В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения в сфере ветеринарного законодательства.

Так, в частности, установлено, что животные содержатся в бетонном неотапливаемом помещении, на момент проверки температура в нём была минус 1 градус Цельсия. Система водоснабжения и канализация отсутствуют. При входе в помещение дезковрик находился в нерабочем состоянии. Нет карантинного помещения. Регистрационные карточки на отловленных животных не представлены. Ежедневный ветеринарный осмотр животных не проводится. Не представлена информация по утилизации биологических отходов, о проведении дезинфекции помещения, оборудования и транспорта, используемого для перевозки отловленных животных. На корма, используемые для кормления животных, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность. Поилки в вольерах не закреплены, на момент проверки часть поилок была перевернута, и животные не имели доступа к воде.

«Предприятием, взявшим на себя функцию по сохранению жизни и здоровья безнадзорных животных до решения их дальнейшей судьбы в соответствии с действующим законодательством, не предприняты в полной мере действия по сохранению жизни и здоровья отловленных безнадзорных животных и соблюдению обязательных требований в сфере ветеринарии при осуществлении своей деятельности», - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

В настоящее время в отношении подрядчика муниципального контракта и субподрядчика возбуждены административные дела.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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