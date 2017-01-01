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Учительница из Пучежа вышла в финал всероссийского конкурса «Школа -территория здоровья»
21-22 декабря в Москве состоялся финал первого Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». Конкурс проводился в рамках реализации проекта по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. В конкурсе участвовали 400 коррекционных школ и школ-интернатов из 59 регионов Российской Федерации, в том числе Ивановской области.
В финал прошли 18 лучших конкурсных работ из Москвы, Московской, Ленинградской, Ивановской, Кемеровской, Калужской, Саратовской областей, Алтайского, Пермского, Забайкальского краев, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.
Учитель начальных классов высшей категории Пучежской школы-интерната О.Н. Лебедева вышла в финал в номинации «Лучшая образовательная программа в сфере обеспечения охраны здоровья и формирования культуры здорового образа жизни обучающихся». Педагог представила разработку авторской рабочей программы по внеурочной деятельности «Здоровейка» 1 класс (по ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 год».
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Комментарии (1)
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- Виктория Кимсегодня, 15:16А территория ли здоровья школа? После того, как я видела студенток Ярославского педуниверситета, курящих между парами, а еще хуже тех же студенток - воспитательниц в летнем лагере, когда они чуть ли не на виду у всех курили с подростками (!!!).
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