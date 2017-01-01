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Новости

сегодня, 11:34

Учительница из Пучежа вышла в финал всероссийского конкурса «Школа -территория здоровья»


21-22 декабря в Москве состоялся финал первого Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья». Конкурс проводился в рамках реализации проекта по внедрению в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы. В конкурсе участвовали 400 коррекционных школ и школ-интернатов из 59 регионов Российской Федерации, в том числе Ивановской области.

В финал прошли 18 лучших конкурсных работ из Москвы, Московской, Ленинградской, Ивановской, Кемеровской, Калужской, Саратовской областей, Алтайского, Пермского, Забайкальского краев, Удмуртской Республики и Республики Татарстан.

Учитель начальных классов высшей категории Пучежской школы-интерната О.Н. Лебедева вышла в финал в номинации «Лучшая образовательная программа в сфере обеспечения охраны здоровья и формирования культуры здорового образа жизни обучающихся». Педагог представила разработку авторской рабочей программы по внеурочной деятельности «Здоровейка» 1 класс (по ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями) на 2017-2018 год».



ключевые слова: учитель конкурс
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 15:16
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							А территория ли здоровья школа? После того, как я видела студенток Ярославского педуниверситета, курящих между парами, а еще хуже тех же студенток - воспитательниц в летнем лагере, когда они чуть ли не на виду у всех курили с подростками (!!!).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
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