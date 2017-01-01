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сегодня, 11:17
В Иванове пройдет межрегиональный командный турнир по фехтованию на шпагах
В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов
6 января 2018 года в Иванове в зале спортивного клуба «Энергия» пройдет второй этап I Межрегионального командного турнира по фехтованию на шпагах «Золотое кольцо России» среди детей 2003-2006 года рождения. На соревнования приедут порядка 100 спортсменов из разных регионов России. Начало поединков – в 10.00.
ключевые слова: спорт фехтование шпага турнир
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