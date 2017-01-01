В Иваново приедет «Рождественский караван Coca-Cola»

Чтобы оказать адресную помощь детям-сиротам





29 декабря «Рождественский караван» прибудет в Иваново. В этот день волонтеры на узнаваемых красных грузовиках проведут мастер-классы и поздравят с наступающим Новым годом ребят в Ивановском детском доме «Звездный» и в специальной (коррекционной) школе-интернате в поселке Чернцы Ивановской области.

В этом году путешествие «Рождественского каравана» по России началось 10 декабря и продлится до 5 января 2018 года. На пути красных грузовиков - 135 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 69 городах от Санкт-Петербурга до Владивостока.

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