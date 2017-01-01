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сегодня, 11:02
В Иваново приедет «Рождественский караван Coca-Cola»
Чтобы оказать адресную помощь детям-сиротам
29 декабря «Рождественский караван» прибудет в Иваново. В этот день волонтеры на узнаваемых красных грузовиках проведут мастер-классы и поздравят с наступающим Новым годом ребят в Ивановском детском доме «Звездный» и в специальной (коррекционной) школе-интернате в поселке Чернцы Ивановской области.
В этом году путешествие «Рождественского каравана» по России началось 10 декабря и продлится до 5 января 2018 года. На пути красных грузовиков - 135 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 69 городах от Санкт-Петербурга до Владивостока.
ключевые слова: Новый год дети благотворительность
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- anyсегодня, 12:52ЯЗВА к нам приходит! ЯЗВА К НАМ ПРИХОДИТ! докатились, будут травить детей бесплатной коллой...
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- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 13:25Не гони, отличное запивалово. :)
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