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вчера, 13:06В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
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По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
Как мы сообщали ранее, вчера днем на улице 8 Марта областного центра уличный конфликт между двумя мужчинами. Предметом спора стал вопрос парковки машины. Одному из участников конфликта не понравилось, что другой припарковал свой автомобиль на тротуаре. Во время перепалки 60-летний мужчина несколько раз выстрелил из газового пистолета, попав водителю в лицо.
Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали подозреваемого. У потерпевшего врачи диагностировали химический ожог глаз и резаную рану ноги, он госпитализирован.
Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Стрелку грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: УМВД
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Комментарии (5)
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- макссссегодня, 13:34какой нибудь пешеход из зависти наехал на водителя?
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- dimakurilov@rambler.ruсегодня, 13:35Как в 90-х: правильные пацаны чо то не поделили.
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- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 13:39Юрист шизо-наркоша и мой клонёнок не поделили. :)
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- @нтонины4сегодня, 14:14Водителю сделали замечание по делу, а он вместо того чтобы убрать магину решил деду вломить... но дедок не промах и произвел пару выстрелов с бедра по дебоширу. И все - явная самооборона. А теперь водитель затаил обиду и будет гнать что на него напал этот сильный, агресивный и особо опасный пенсинер... это всё что нужно знать о нашем законодательстве.
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- Екатерина Крупновасегодня, 16:33Вы как будто знаете подробности? Как вы вообще можете такое писать? Не разобравшись в ситуации, на человека нагонять. Где в статье написано, что человек попросил убрать машину и где написано, что именно водитель начал 1 лезть в эту драку? У нас разве принято доставать оружие и стрелять в лицо? Подумайте логично! Защищаясь в лицо не выстрелишь-это раз, во 2) Почему его тогда сразу взяли под арест? На месте? С наручниками! Возможно он сопротивлялся? Хорошие пенсионеры по улице с газовыми пистолетами и ножами не ходят!!
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