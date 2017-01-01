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Новости

сегодня, 10:23

По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело

Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)


Как мы сообщали ранее, вчера днем на улице 8 Марта областного центра уличный конфликт между двумя мужчинами. Предметом спора стал вопрос парковки машины. Одному из участников конфликта не понравилось, что другой припарковал свой автомобиль на тротуаре. Во время перепалки 60-летний мужчина несколько раз выстрелил из газового пистолета, попав водителю в лицо.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали подозреваемого. У потерпевшего врачи диагностировали химический ожог глаз и резаную рану ноги, он госпитализирован.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Стрелку грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: УМВД



ключевые слова: парковка конфликт стрельба уголовное дело полиция
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 13:34
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							какой нибудь пешеход из зависти наехал на водителя?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									dimakurilov@rambler.ru								
							
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  • сегодня, 13:35
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										0
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							Как в 90-х: правильные пацаны чо то не поделили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 13:39
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							Юрист шизо-наркоша и мой клонёнок не поделили. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									@нтонины4								
							
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  • сегодня, 14:14
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										+1
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							Водителю сделали замечание по делу, а он вместо того чтобы убрать магину решил деду вломить... но дедок не промах и произвел пару выстрелов с бедра по дебоширу. И все - явная самооборона. А теперь водитель затаил обиду и будет гнать что на него напал этот сильный, агресивный и особо опасный пенсинер... это всё что нужно знать о нашем законодательстве.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Екатерина Крупнова								
							
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  • сегодня, 16:33
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							Вы как будто знаете подробности? Как вы вообще можете такое писать? Не разобравшись в ситуации, на человека нагонять. Где в статье написано, что человек попросил убрать машину и где написано, что именно водитель начал 1 лезть в эту драку? У нас разве принято доставать оружие и стрелять в лицо? Подумайте логично! Защищаясь в лицо не выстрелишь-это раз, во 2) Почему его тогда сразу взяли под арест? На месте? С наручниками! Возможно он сопротивлялся? Хорошие пенсионеры по улице с газовыми пистолетами и ножами не ходят!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 15:54

				

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	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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