По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело

Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)





Как мы сообщали ранее, вчера днем на улице 8 Марта областного центра уличный конфликт между двумя мужчинами. Предметом спора стал вопрос парковки машины. Одному из участников конфликта не понравилось, что другой припарковал свой автомобиль на тротуаре. Во время перепалки 60-летний мужчина несколько раз выстрелил из газового пистолета, попав водителю в лицо.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии задержали подозреваемого. У потерпевшего врачи диагностировали химический ожог глаз и резаную рану ноги, он госпитализирован.

Сегодня в пресс-службе УМВД по Ивановской области нам сообщили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Стрелку грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: УМВД

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