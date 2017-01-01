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сегодня, 10:15
На трассе Иваново-Кострома водитель «Лады Весты» сбил пешехода
Пострадавшего госпитализировали в ОКБ (фото)
ДТП случилось 27 декабря около 20.50 на 80-м километре автодороги Иваново-Кострома у деревни Бибирево в Ивановском районе. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 32-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемой «зебре».
Пострадавшего с травмами головы, повреждением связок коленного сустава, ушибом бедра, с признаками алкогольного опьянения доставили в областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КОАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью потерпевшего).
Фото: ОГИБДД МО МВД РФ «Ивановский»
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