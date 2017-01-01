Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:15

На трассе Иваново-Кострома водитель «Лады Весты» сбил пешехода

Пострадавшего госпитализировали в ОКБ (фото)


ДТП случилось 27 декабря около 20.50 на 80-м километре автодороги Иваново-Кострома у деревни Бибирево в Ивановском районе. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 32-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемой «зебре».

Пострадавшего с травмами головы, повреждением связок коленного сустава, ушибом бедра, с признаками алкогольного опьянения доставили в областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст.12.24 КОАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших причинение вреда здоровью потерпевшего).

Фото: ОГИБДД МО МВД РФ «Ивановский»



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1469
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала школьница
				
сегодня, 15:54

				

				В Ивановской области пропала школьница 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2183						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
				
сегодня, 15:35

				

				Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду 
								

					
	 Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1860						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
				
сегодня, 12:35

				

				В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений 
									
								

					
	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1825						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
				
сегодня, 10:23

				

				По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело 
									
								

					
	 Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2776						
    •