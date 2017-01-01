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сегодня, 10:00
В праздники регоператор будет вывозить мусор ежедневно
Регоператор по обращению с ТКО в новогодние каникулы будет работать в обычном режиме и вывозить мусор ежедневно. Об этом сообщила руководитель предприятия Надежда Гришина.
По её словам, только 1 января спецтехника выйдет на маршруты позже – с 10.00, чтобы забрать отходы, которые жители вынесут утром.
«В праздничные дни количество мусора серьезно возрастает. Но мы готовы к повышенной нагрузке, будем дежурить все выходные дни», – отметила руководитель Надежда Гришина.
В случае возникновения проблем с вывозом мусора обращаться на «горячую линию» регоператора. Диспетчеры многоканального телефона 8-800-100-71-90 будут работать 4, 5, 6 и 8 января с 09.00 до 16.00.
ключевые слова: мусор ТКО регоператор
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