В праздники регоператор будет вывозить мусор ежедневно





Регоператор по обращению с ТКО в новогодние каникулы будет работать в обычном режиме и вывозить мусор ежедневно. Об этом сообщила руководитель предприятия Надежда Гришина.

По её словам, только 1 января спецтехника выйдет на маршруты позже – с 10.00, чтобы забрать отходы, которые жители вынесут утром.

«В праздничные дни количество мусора серьезно возрастает. Но мы готовы к повышенной нагрузке, будем дежурить все выходные дни», – отметила руководитель Надежда Гришина.

В случае возникновения проблем с вывозом мусора обращаться на «горячую линию» регоператора. Диспетчеры многоканального телефона 8-800-100-71-90 будут работать 4, 5, 6 и 8 января с 09.00 до 16.00.

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