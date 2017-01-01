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Новости

сегодня, 10:00

В праздники регоператор будет вывозить мусор ежедневно


Регоператор по обращению с ТКО в новогодние каникулы будет работать в обычном режиме и вывозить мусор ежедневно. Об этом сообщила руководитель предприятия Надежда Гришина.

По её словам, только 1 января спецтехника выйдет на маршруты позже – с 10.00, чтобы забрать отходы, которые жители вынесут утром.

«В праздничные дни количество мусора серьезно возрастает. Но мы готовы к повышенной нагрузке, будем дежурить все выходные дни», – отметила руководитель Надежда Гришина.

В случае возникновения проблем с вывозом мусора обращаться на «горячую линию» регоператора. Диспетчеры многоканального телефона 8-800-100-71-90 будут работать 4, 5, 6 и 8 января с 09.00 до 16.00.



ключевые слова: мусор ТКО регоператор
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 14:32
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    • 
										+1
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							Скажите, а когда, во сколько и у какой помойки Гришина дежурить будет?
    
Не поленюсь, приеду посмотреть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гагарин								
							
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  • сегодня, 16:37
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										+1
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							Региональный оператор по обращению с ТКО в Ивановской области должен быть сменен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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