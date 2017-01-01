Новости
сегодня, 10:25
Следственный комитет Ивановской области в лидерах по снижению качества расследования уголовных дел
На координационном совещании правоохранительных органов Ивановской области, которое было проведено под руководством прокурора области Андрея Ханько было отмечено снижение качества расследования уголовных дел органами дознания и следствия.
И если количество возвращенных прокурором уголовных дел органам дознания МВД уменьшилось за 10 месяцев 2017 года на 9,6%, то следователям УМВД возросло на 14%, дознавателям УФССП – на 16,6%, а количество возвращенных дел в следственный комитет выросло на 53%.
Как указано в официальном сообщении прокуратуры, "...снижение качества расследования уголовных дел свидетельствует об отсутствии должного ведомственного и процессуального контроля за работой следователей, дознавателей со стороны руководителей следственных подразделений, о снижении требовательности к подчиненным".
По итогам заседания выработан комплекс мер, направленный на устранение недостатков в расследовании уголовных дел.
- оцените новость:
-
(1)
- 1359
- 10
Комментарии (10)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Norted80сегодня, 10:39"Фрунзенская районная прокуратура Саратова обратилась в суд с требованием зарегистрировать в качестве иностранного агента региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Проверка была проведена по жалобе студента медуниверситета Никиты Смирнова, возглавляющего штаб поддержки Владимира Путина на выборах президента."
-
- oiuuсегодня, 10:45НИ ЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ЗА ТАКИЕ "КРОШЕЧНЫЕ" ЗАРПЛАТЫ ДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ НУ А КАК БЕЗ КОНТРОЛЯ ТЬФУ .
-
- GraveDiggerGсегодня, 11:00Без изменения самой системы, повышение зарплаты ни чего не изменит.
-
- Васька Непутевыйсегодня, 11:31про зарплаты был сарказм!
-
- Незнайка в Ивановесегодня, 11:44Возвращают, значит доказательств нет. В отношении объвиняемого надо дело прекращать и освобождать из зала суда. Возвращение означает, что человека осудят в любом случае. Виноват или не виноват. Отсюда и неправосудные приговоры.
-
- Виктория Кимсегодня, 15:22Наслышаны-наслышаны о взаимной неприязни прокуратуры и СК. Как говорится, неча на зеркало пенять, коли у самих рожа крива. Очень разочарована в работе прокуратуры на всех уровнях, начиная с районных (карманные органчики местных прыщей на одном месте) до Чайки с его скандально известным связями с кущенко сынишкой (который патриот, но бизнес - за границей).
-
- Гагаринсегодня, 16:35Прокуратуры сами работают весьма не удовлетворительно,чего скрывать. Покрывают чиновников всех уровней.
-
- Вахтанг Камикадзесегодня, 17:08Угу, раз дурака включили и занялись междуусобной детсадовской грызнёй, то что-то серьёзное намечается. :) Как по мелочам в ерундовом деле докапываться - так пожалуйста, "законность у нас превыше всего!". :) Как вопрос какой серьёзный, так в тину сразу сваливают - "Ну вы там что, сами разобраться не можете? И вообще, не видишь, мы заняты!" :)
-
- макссс25 минут назадхахахахахаххаа, может просто люди стали меньше преступлений совершать?
-
- макссс24 минуты назада вообще палочная система рулит, да?!
Новость дня
сегодня, 15:54В Ивановской области пропала школьница
Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
-
(3)
- 2184
сегодня, 15:35Владимир Галочкин, спасший всех жильцов обрушившейся пятиэтажки, получил награду
Ее вручил лично врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
-
(8)
- 1866
сегодня, 12:35В ивановском пункте передержки бродячих собак выявлено огромное количество нарушений
В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
-
(0)
- 1826
сегодня, 10:23По факту стрельбы из-за парковки на тротуаре в Иванове возбуждено уголовное дело
Стрелку грозит до двух лет лишения свободы (фото)
-
(0)
- 2779