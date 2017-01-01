Следственный комитет Ивановской области в лидерах по снижению качества расследования уголовных дел



На координационном совещании правоохранительных органов Ивановской области, которое было проведено под руководством прокурора области Андрея Ханько было отмечено снижение качества расследования уголовных дел органами дознания и следствия.



И если количество возвращенных прокурором уголовных дел органам дознания МВД уменьшилось за 10 месяцев 2017 года на 9,6%, то следователям УМВД возросло на 14%, дознавателям УФССП – на 16,6%, а количество возвращенных дел в следственный комитет выросло на 53%.

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