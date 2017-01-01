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Новости

сегодня, 10:25

Следственный комитет Ивановской области в лидерах по снижению качества расследования уголовных дел


На координационном совещании правоохранительных органов Ивановской области, которое было проведено под руководством прокурора области Андрея Ханько было отмечено   снижение качества расследования уголовных дел органами дознания и следствия.

И если количество возвращенных прокурором уголовных дел органам дознания МВД уменьшилось за 10 месяцев 2017 года на 9,6%, то следователям УМВД возросло на 14%, дознавателям УФССП – на 16,6%, а количество возвращенных дел в следственный комитет выросло на 53%.

Как указано в официальном сообщении прокуратуры, "...снижение качества расследования уголовных дел свидетельствует об отсутствии должного ведомственного и процессуального контроля за работой следователей, дознавателей со стороны руководителей следственных подразделений, о снижении требовательности к подчиненным". 

По итогам заседания  выработан комплекс мер, направленный на устранение недостатков в расследовании уголовных дел.



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Комментарии (10)

	


	

	

		
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									Norted80								
							
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  • сегодня, 10:39
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							"Фрунзенская районная прокуратура Саратова обратилась в суд с требованием зарегистрировать в качестве иностранного агента региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. Проверка была проведена по жалобе студента медуниверситета Никиты Смирнова, возглавляющего штаб поддержки Владимира Путина на выборах президента."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									oiuu								
							
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  • сегодня, 10:45
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							НИ ЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО ЗА ТАКИЕ "КРОШЕЧНЫЕ" ЗАРПЛАТЫ ДА ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОЛЖНОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ НУ А КАК БЕЗ КОНТРОЛЯ ТЬФУ .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 11:00
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							Без изменения самой системы, повышение зарплаты ни чего не изменит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 11:31
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							про зарплаты был сарказм!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Незнайка в Иванове								
							
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  • сегодня, 11:44
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							Возвращают, значит доказательств нет. В отношении объвиняемого надо дело прекращать и освобождать из зала суда.  Возвращение означает, что человека осудят в любом случае. Виноват или  не виноват. Отсюда и неправосудные приговоры.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 15:22
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							Наслышаны-наслышаны о взаимной неприязни прокуратуры и СК. Как говорится, неча на зеркало пенять, коли у самих рожа крива. Очень разочарована в работе прокуратуры на всех уровнях, начиная с районных (карманные органчики местных прыщей на одном месте) до Чайки с его скандально известным связями с кущенко сынишкой (который патриот, но бизнес - за границей).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гагарин								
							
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  • сегодня, 16:35
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							Прокуратуры сами работают весьма не удовлетворительно,чего скрывать. Покрывают чиновников всех уровней.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 17:08
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							Угу, раз дурака включили и занялись междуусобной детсадовской грызнёй, то что-то серьёзное намечается. :) Как по мелочам в ерундовом деле докапываться - так пожалуйста, "законность у нас превыше всего!". :) Как вопрос какой серьёзный, так в тину сразу сваливают - "Ну вы там что, сами разобраться не можете? И вообще, не видишь, мы заняты!" :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 25 минут назад
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							хахахахахаххаа, может просто люди стали меньше преступлений совершать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • 24 минуты назад
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							а вообще палочная система рулит, да?! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Полиция просит помощи в розыске подростка (фото, приметы)
				

				

	    			
    
	    				
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	 В отношении подрядчика муниципального контракта возбуждено административное дело (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 10:23

				

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