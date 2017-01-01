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вчера, 20:42

ПОСЛУШАЙТЕ! Почему, несмотря на все сопротивление горожан, у них под носом строят торговые центры?

Схема такой точечной застройки отработана до мелочей (видео)


В вашем дворе хотят построить магазин. Для этого нужно перенести детскую площадку. Вы за или против? Конечно, против! А вправо или влево переносить?

Узнали? Это стандартная ситуация с точечной застройкой в Иванове, написанная по мотивам старого анекдота. Послушайте, почему людей, выступающих против, никто не слушает? Почему, несмотря на все сопротивление горожан, у них под носом строят торговые центры?

И ведь схема этой точечной застройки отработана до мелочей. Вначале застройщик берет землю у администрации в аренду. Нет, пожалуй, начинается не с этого...

О том, как на самом деле всё происходит и что в таких ситуациях делать жителям – в комментарии Ксении Коптевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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