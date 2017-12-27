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вчера, 19:07
В Ивановской области будет снижен тариф на вывоз мусора
В регионе тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в 2018 году индексироваться не будет. Более того, на следующий год тариф снижен до 86,54 рублей с человека (в текущем году тариф составлял 88,72 рублей). Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства ивановской области Александр Шаботинский.
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Комментарии (14)
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Причём здесь вообще А. Шаботинский? Он что лично принял решение понизить тариф. Он у нас кто, глава департамента по тарифам?
Прежде чем он это объявил, об этом уже успели рассказать ряд СМИ региона!
Барсяне, Вы специально что ли придерживаете 2-3 дня такие новости, чтобы уже кто-то потом, из высоких членов правительста, предстал этаким добродетелем, радеющим за кошельки граждан.
Который год коробит такая неспешная подача "новостей" на сайт! Ну не серьёзно так работать, не профессионально.
(Брат-2)