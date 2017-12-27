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Новости

вчера, 19:07

В Ивановской области будет снижен тариф на вывоз мусора


В регионе тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в 2018 году индексироваться не будет. Более того, на следующий год тариф снижен до 86,54 рублей с человека (в текущем году тариф составлял 88,72 рублей). Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства ивановской области Александр Шаботинский.



ключевые слова: мусор ТКО тариф
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Комментарии (14)

	


	

	

		
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									Mili								
							
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  • вчера, 19:11
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										+1
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							Смех в зале 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 19:30
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							   А без фамилии Шаботинский эту новость можно подать в ленту новостей?
    
Причём здесь вообще А. Шаботинский? Он что лично принял решение понизить тариф. Он у нас кто, глава департамента по тарифам?
    
Прежде чем он это объявил, об этом уже успели рассказать ряд СМИ региона!
    
   Барсяне, Вы специально что ли придерживаете 2-3 дня такие новости, чтобы уже кто-то потом, из высоких членов правительста, предстал этаким добродетелем, радеющим за кошельки граждан. 
    
   Который год коробит такая неспешная подача "новостей" на сайт! Ну не серьёзно так работать, не профессионально.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ивановец но не кран								
							
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  • вчера, 19:32
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    • 
										+1
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							"Вот уроды"
    
(Брат-2)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Муся								
							
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  • вчера, 20:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							целых  минус 7, 5 рублей с 4 х человек, спасибо вам, спасибо, кланяюсь вам в ноги, учитывая что после повышения мы стали платить на 154 рубля больше, а теперь всего то будем на 146, 50 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ПростоЯ								
							
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  • вчера, 20:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это только победителя конкурса новогодней игрушки не печатают, а здесь жители должны знать, кто стоит на страже их интересов. Такую скидку на следующий год выбил, трудяга!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Нейтральный								
							
    • 
							
  • вчера, 20:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Интересно куда правоохранительная система региона смотрит, особенно прокуратура, которая недоглядела по излишним поборам региональным оператором ТКО с июля 2017 года не только с граждан но и со всех потребителей. Раз тариф был завышен, то здесь четкая заинтересованность прежнего правительства во главе с ПА Коньковым. Верните людям излишне уплаченные Деньги. Мы требуем 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • вчера, 20:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А Вы всегда требуете с продавцов компенсации, если они снизили цену на товар/услугу по тем или иным причинам? И кстати, процентов 70, регулярно отписывающихся в темах о регоператоре, не платили и платить не собираются (с их собственных слов). Вот и получается что ВЫ, лично платите за свои 0,3 куба мусора и 0,7 куба за "оппозицию".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 21:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да нет,получается так - не пользуемся услугой и ,соответственно, не собираемся платить. И не надо передёргивать. Регоператор свои денежки какие вложил в разработку этой программы, озвучьте пожалуйста? Или всё это будет создаваться на наши денежки,а потом ,по-тихому, будет прихватизировано кем-то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 20:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Или (ещё вариант) пускай эти наши переплаченные д/с компенсируют в счёт будущих платежей. Справедливое замечание, "Нейтральный"!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Нейтральный								
							
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  • вчера, 21:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							«Фокин Валерий» - За это уже сажать пора и руководство Департамента тарифов и энергетики и ответственных из Департамента ЖКХ за липово проведённый конкурс. Мы же с Вами не должны кредитовать своими деньгами рег оператора даже из за уже выявленного неправомерно ранее установленного тарифа на эту услугу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 21:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Надо ждать вынесения представления на отв. лиц допустивших подобное. Хочется, чтобы органы прокуратуры на исправление ситуации повлияли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Нейтральный								
							
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  • вчера, 21:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Смахивать начинает на МММ и финансовую пирамиду по  дольщикам, смело придуманную ещё при «святом» человеке								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Bergok								
							
    • 
							
  • вчера, 22:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Аттракцион невиданной щедрости.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ataman196519								
							
    • 
							
  • вчера, 22:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не платил и не собираюсь платить,ни с какой организацией договор й не заключал,раньше платил 100 рублей с квартиры,а сейчас что 354 руб за четверых,что-то изменилось в обслуживании,ровным счётом ничего,как возили этот мусор с контейнеров так и возят,изменилось только то,что я платить стал больше на 254 руб больше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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