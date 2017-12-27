В Ивановской области будет снижен тариф на вывоз мусора





В регионе тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в 2018 году индексироваться не будет. Более того, на следующий год тариф снижен до 86,54 рублей с человека (в текущем году тариф составлял 88,72 рублей). Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства ивановской области Александр Шаботинский.

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