Почти 2150 работникам «Автокрана» выплатили задолженность по зарплате

На сумму свыше 138 млн рублей







По состоянию на декабрь 2017 года задолженность ОАО «Автокран» перед 2149 уволенными и работающими сотрудниками составляла свыше 138 млн рублей.

За нарушение трудового законодательства 9 раз был оштрафован генеральный директор завода. За не предоставление сведений о наличии просроченной задолженности по зарплате к административной ответственности привлечен начальник финансового отдела ОАО «Автокран».

В 2017 году в суд было направлено 246 заявлений о выдаче судебных приказов по выплате заработной плате работникам предприятия.

По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество», «сокрытие денежных средств» и «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«В результате принятых органами прокуратуры мер конкурсным управляющим задолженность по заработной плате в ОАО «Автокран» перечислена 2149 работниками в полном объеме на сумму свыше 138 млн рублей», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

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