Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

45 минут назад

Почти 2150 работникам «Автокрана» выплатили задолженность по зарплате

На сумму свыше 138 млн рублей


По состоянию на декабрь 2017 года задолженность ОАО «Автокран» перед 2149 уволенными и работающими сотрудниками составляла свыше 138 млн рублей.

За нарушение трудового законодательства 9 раз был оштрафован генеральный директор завода. За не предоставление сведений о наличии просроченной задолженности по зарплате к административной ответственности привлечен начальник финансового отдела ОАО «Автокран».

В 2017 году в суд было направлено 246 заявлений о выдаче судебных приказов по выплате заработной плате работникам предприятия.

По материалам прокурорских проверок были возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество», «сокрытие денежных средств» и «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

«В результате принятых органами прокуратуры мер конкурсным управляющим задолженность по заработной плате в ОАО «Автокран» перечислена 2149 работниками в полном объеме на сумму свыше 138 млн рублей», - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.



ключевые слова: завод "Автокран" зарплата задолженность прокуратура
  • оцените новость:
  • (1)
  • 157
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1244						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1670						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3941						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4308						
    •