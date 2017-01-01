В Иванове на стройке многоквартирного дома произошло обрушение

Есть пострадавшие





Сегодня около полудня во время строительных работ многоквартирного дома ЖК «Панорама» на улице Карла Маркса в Иванове произошло обрушение опалубки для заливки бетона. В результате два человека получили неопасные травмы, отделались ушибами. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Кроме того, прокуратурой района проводится проверка в отношении застройщика ООО «Доступное жилье и К», а также подрядной организации ООО «Аккорд-Строй».

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