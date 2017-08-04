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сегодня, 16:46
Капитально отремонтированный мост через Ухтохму на трассе М-7 «Волга» открыли
Временное мостовое сооружение разбирают
Закончен капремонт мостового сооружения на автодороге федерального значения М-7 «Волга» в Лежневском районе. Как сообщил IvanovoNews генеральный директор подрядной организации ДСУ-1 Вячеслав Комаров, капитально отремонтированный мост через Ухтохму уже ввели в эксплуатацию и открыли. Ранее сооруженный временный мост разбирают.
Напомним, капремонт этого моста начался в прошлом году. Тогда на эти цели было направлено почти 5 млн рублей из федерального бюджета. В текущем году на работы на объекте было потрачено 90 млн федеральных рублей.
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