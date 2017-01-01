Агентства по работе с долгами, что грозит собирателям фальшивых денег и устрицы на новогоднем столе

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Борьба с должниками выходит на новый уровень. Как сегодня функционируют агентства по работе с долгами?

- Деликатесы к новогоднему столу. Выбираем и открываем устрицы.

- Они коллекционировали деньги. Что грозит собирателям фальшивых купюр?





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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