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Агентства по работе с долгами, что грозит собирателям фальшивых денег и устрицы на новогоднем столе
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Борьба с должниками выходит на новый уровень. Как сегодня функционируют агентства по работе с долгами?
- Деликатесы к новогоднему столу. Выбираем и открываем устрицы.
- Они коллекционировали деньги. Что грозит собирателям фальшивых купюр?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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