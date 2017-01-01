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Новости

сегодня, 16:09

В центре Иванова задержали вандалов с кувалдой

Молодые люди крушили чугунную ограду


Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области задержали двух мужчин, которые кувалдой крушили чугунное ограждение у д. 8 на улице Калинина областного центра. Ими оказались местные жители 28 и 30 лет.

«Задержанные были переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.



ключевые слова: вандалы Росгвардия
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 16:17
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							Совсем у народа крыша едет. Металлолом что ли "производили"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:22
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							Вот что марвеловские фильмы с людьми делают. :) Наверно Тор Рагнарек обсмотрелись. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Светлана Светлана								
							
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  • сегодня, 17:11
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							Наверно место себе для парковки освобождали, у нас во дворе вышли два амбала с бензопилой и выпилили деревья, на освободившееся место установили свои машины. На возражения и попытки воспрепятствовать хамство!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
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	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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