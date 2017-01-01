В центре Иванова задержали вандалов с кувалдой

Молодые люди крушили чугунную ограду





Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ивановской области задержали двух мужчин, которые кувалдой крушили чугунное ограждение у д. 8 на улице Калинина областного центра. Ими оказались местные жители 28 и 30 лет.

«Задержанные были переданы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

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