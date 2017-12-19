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19.12.2017 11:04На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
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Новости
сегодня, 16:04
Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?
Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры
Директор МУП "Ивановский пассажирский транспорт" В.В.Федоров направил в адрес редакции ivanovonews письмо, в котором утверждает, что следующие сведения о зарплатах в МУПе, размещенные на сайте ivanovonews в информации "В Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного" не соответствуют действительности:
"Зарплата водителя 3-го класса – около 15 тысяч рублей, 1-го – около 19 тысяч. У кондукторов ставка колеблется в пределах 13-15 тысяч рублей"
По утверждению Федорова, "...по состоянию на 21 декабря 2017 года средняя заработная плата водителей 1 класса составляет 28018 руб. в месяц, 2 класса - 26248 рублей в месяц, 3 класса - 22285 рублей в месяц. Средняя зарплата кондукторов троллейбусов за 11 месяцев 2017 года составляет 17560 рублей".
Однако первоначально информация о зарплатах была получена от заместителя директора МУП "ИПТ" Вячеслава Сидло.
В интервью Сидло заявил дословно следующее:
"Зарплата по третьему классу где-то 15 (тысяч – ред.) у водителя. По первому классу – в районе 19. Так, они, конечно, с выходными зарабатывают нормально, достаточно. У кондуктора – 13, по-моему, - вторая категория. Первая категория – где-то 15."
АУДИОЗАПИСЬ разговора с Сидло вы можете прослушать ниже.
Вероятно, цифры зарплат, о которых говорит Сидло - это зарплата, которую сотрудники МУПа могут получить в результате обычной работы без работы в выходные дни.
Показательно, что директор МУПа и его зам по-разному озвучивают в СМИ уровень дохода своих сотрудников.
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Комментарии (5)
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- ЙЯdЪсегодня, 16:20Было бы интересно увидеть сумму их (директора и зама) заработка.
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- gorozhaninсегодня, 17:08Очковтирательство продолжается. Или всех нас продолжают держать за идиотов. Зачем нам оглашают среднюю температуру по больнице???? Или среднюю зарплату всех кондукторов поделённую на их количество и кол-во месяцев. С учётом того, что отдельные кондуктора и водители выходят на работу в свой выходной день за двойную и тройную ставку... Дьявол кроется в деталях. Вы мне лучше покажите квиток водителя - кондуктора который за 1 месяц работал только свои смены в рамках нормы часов. И на руки кондуктор получает в районе 9 (девяти) тысяч рублей. Водитель троллейбуса в районе 12 - 13 тысяч. А руководство МУПа в объявлениях о приёме на работу указывает завышенную оплату труда забывая приписать, что эту сумму вы получите если будете работать в свои выходные и если вас не лишат премии.
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- Смирнов Юрий24 минуты назадПора окончательно ликвидировать муниципальный транспорт!!! И устроить похороны троллейбусного движения!!!
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- gorozhanin22 минуты назадЯ не против руководства троллейбусного парка. Я против ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ. Ответьте на 1 единственный вопрос сколько получит кондуктор если отработает норму часов (за свои смены) в течении календарного месяца ??? И сколько получит водитель троллейбуса за норму часов (за свои смены) в течении календарного месяца?
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- Моняков блог12 минут назадВсё просто. Обычно руководство называет зарплату без налогов. Реально на руки выдаётся меньше.
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сегодня, 16:04Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?
Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры
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