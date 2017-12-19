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Новости

сегодня, 16:04

Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?

Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры

Директор МУП "Ивановский пассажирский транспорт" В.В.Федоров направил в адрес редакции  ivanovonews письмо, в котором утверждает, что следующие сведения о зарплатах в МУПе, размещенные на сайте  ivanovonews в информации "В Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного" не соответствуют действительности: 

"Зарплата водителя 3-го класса – около 15 тысяч рублей, 1-го – около 19 тысяч. У кондукторов ставка колеблется в пределах 13-15 тысяч рублей"

По утверждению Федорова, "...по состоянию на 21 декабря 2017 года средняя заработная плата водителей 1 класса составляет 28018 руб. в месяц, 2 класса - 26248 рублей в месяц, 3 класса - 22285 рублей в месяц. Средняя зарплата кондукторов троллейбусов за 11 месяцев 2017 года составляет 17560 рублей". 

Однако первоначально информация о зарплатах была получена от заместителя директора МУП "ИПТ" Вячеслава Сидло.
В интервью Сидло заявил дословно следующее:
"Зарплата по третьему классу где-то 15 (тысяч – ред.) у водителя. По первому классу – в районе 19. Так, они, конечно, с выходными зарабатывают нормально, достаточно. У кондуктора – 13, по-моему, - вторая категория. Первая категория – где-то 15."

АУДИОЗАПИСЬ разговора с Сидло вы можете прослушать ниже. 

Вероятно, цифры зарплат, о которых говорит Сидло - это зарплата, которую сотрудники МУПа могут получить в результате обычной работы без работы в выходные дни.

Показательно, что директор МУПа и его зам по-разному озвучивают в СМИ уровень дохода своих сотрудников.  



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 16:20
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										+1
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							Было бы интересно увидеть сумму их (директора и зама) заработка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 17:08
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										+1
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							Очковтирательство продолжается. Или всех нас продолжают держать за идиотов. Зачем нам оглашают среднюю температуру по больнице???? Или среднюю зарплату всех кондукторов поделённую на их количество и кол-во месяцев. С учётом того, что отдельные кондуктора и водители выходят на работу в свой выходной день за двойную и тройную ставку...  Дьявол кроется в деталях. Вы мне лучше покажите квиток водителя - кондуктора который за 1 месяц работал только свои смены в рамках нормы часов. И на руки кондуктор получает в районе 9 (девяти) тысяч рублей. Водитель троллейбуса в районе 12 - 13 тысяч.    А руководство МУПа в объявлениях о приёме на работу указывает завышенную оплату труда забывая приписать, что эту сумму вы получите если будете работать в свои выходные и если вас не лишат премии.   								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Смирнов Юрий								
							
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  • 24 минуты назад
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										0
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							Пора окончательно ликвидировать муниципальный транспорт!!! И устроить похороны троллейбусного движения!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • 22 минуты назад
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										0
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							Я не против руководства троллейбусного парка. Я против ПОДМЕНЫ ПОНЯТИЙ. Ответьте на 1 единственный вопрос сколько получит кондуктор если отработает норму часов (за свои смены) в течении календарного месяца ??? И сколько получит водитель троллейбуса за норму часов (за свои смены) в течении календарного месяца?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Моняков блог								
							
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  • 12 минут назад
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							Всё просто. Обычно руководство называет зарплату без налогов. Реально на руки выдаётся меньше. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
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