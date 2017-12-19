Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?

Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры

Зарплата водителя 3-го класса – около 15 тысяч рублей, 1-го – около 19 тысяч. У кондукторов ставка колеблется в пределах 13-15 тысяч рублей

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