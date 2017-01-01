Прокуратура добилась возбуждения дела об уклонении от службы в армии

К уголовной ответственности привлекается житель Верхнеландеховского района





Еще в августе 2017 года прокуратура выявила факт бездействия отдела Военного комиссариата Ивановской области по Пестяковскому и Верхнеландеховскому районам. Военкомат, в частности, не направил в следственные органы материал в отношении молодого человека, уклонившегося от призыва на военную службу. Позднее документы были все-таки переданы следователям, но те их не зарегистрировали и вернули без принятия процессуального решения.

После вмешательства прокуратуры материал вновь был направлен военкоматом в орган предварительного следствия. Подразделение СК по факту уклонения от службы в армии провело проверку, но в возбуждении дела было отказано по формальным основаниям. Данное решение надзорное ведомство отменило, так как в действиях уклониста имелись явные признаки состава преступления.

И вот в декабре уголовное дело по факту уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы было все-таки возбуждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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