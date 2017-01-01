Ивановцы приняли участие в собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

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26 декабря 2017 года собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Более 600 человек выразили лояльность действующему главе государства в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. От Ивановской областной думы мероприятие посетила депутат Анна Малышкина.

Так как Владимир Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для включения лидера страны в избирательную кампанию. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо объединить не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом. В мероприятии приняли участие более 650 человек, в том числе представители науки, образования, культуры, спорта и политики.

Ивановскую область представляли: депутат областной думы Анна Малышкина, сенатор Валерий Иванов, председатель общественной палаты Ивановской области Марина Дмитриева, президент компании «Нейрософт» Алексей Шубин, проректор по научной работе ИГХТУ Евгений Румянцев.

Члены инициативной группы займутся сбором подписей в поддержку своего кандидата. В общей сложности необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч граждан. В Центризбирком подписные листы нужно представить до 7 января 2018 года.

Фото: Ивановская областная дума

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