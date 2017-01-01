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Новости

сегодня, 15:08

Ивановцы приняли участие в собрании инициативной группы в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

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26 декабря 2017 года собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Более 600 человек выразили лояльность действующему главе государства в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ. От Ивановской областной думы мероприятие посетила депутат Анна Малышкина.

Так как Владимир Путин решил баллотироваться на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, собрание инициативной группы в его поддержку является обязательной процедурой для включения лидера страны в избирательную кампанию. Согласно законодательству, для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо объединить не менее 500 граждан РФ, обладающих активным избирательным правом. В мероприятии приняли участие более 650 человек, в том числе представители науки, образования, культуры, спорта и политики.

Ивановскую область представляли: депутат областной думы Анна Малышкина, сенатор Валерий Иванов, председатель общественной палаты Ивановской области Марина Дмитриева, президент компании «Нейрософт» Алексей Шубин, проректор по научной работе ИГХТУ Евгений Румянцев.

Члены инициативной группы займутся сбором подписей в поддержку своего кандидата. В общей сложности необходимо заручиться поддержкой не менее 300 тысяч граждан. В Центризбирком подписные листы нужно представить до 7 января 2018 года.

Фото: Ивановская областная дума



ключевые слова: президент выборы Владимир Путин инициативная группа поддержка
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 15:15
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							ПИ-ДА-РА-СЫ. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 15:24
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							Враги своей отчизны!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 16:26
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							А причем тут ВалуЁв на картинке? Что он олицетворяет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:28
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										+1
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							Большого долбо.ба! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pirate								
							
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  • сегодня, 15:30
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										-1
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							товарищ админ, когда вы будете банить хамов за нарушения?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 15:34
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							Фу такими быть 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:06
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										+1
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							Пиратишка", что не так Педо? :) Культурный шибко в бандитской рашке? :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 15:45
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Джентльмены, просьба не забывать про то, что мы, те которые дамы, то же здесь. Выражайтесь, пожалуйста, культурно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:01
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    • 
										+1
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							Только для тебя, любимая. :) Педерасты. :) Это медицинский термин. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 16:12
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    • 
										+1
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							Все то ты знаешь. Просьба этот медицинский термин и другие подобные медицинские термины заменять на менее вульгарные медицинские термины. Иначе, тебя забанят и меня вместе с тобой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Всех не забанят. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Песня про Наташку в 4 вечера:
    

    
Уже четыре долгих дня, Наташку прячут от меня 
    
Её как в детстве малыша, не отпускают не на шаг
    
Она к окну прижавши нос 
    
В ответ на мой немой вопрос, 
    
И пишет пальцем, позвони 
    
Ты только голос измени  
    
Напротив дома автомат, звоню четвёртый раз подряд, 
    
Но грубый голос мне в ответ: Наташка спит, Наташки нет. 
    
Она к окну, прижавши нос 
    
В ответ на мой немой вопрос, 
    
И пишет пальцем, я не сплю 
    
И пишет пальцем по стеклу 
    
Рисует пальцем по стеклу 
    
Я дома, я тебя люблю  
    
Ушёл последний мой трамвай, опять по шпалам мне шагать 
    
Опять от мамки попадёт, вот не везёт, так не везёт
    
И дверь родимую открыв, мне мама строго говорит: 
    
“Сыночек ужинать и спать”, а на любовь ей наплевать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Путина выдвинуло 600 человек с копейками, Навального - почти 16 000
    
Вот она истинная поддержка.
    
Путин смог собрать своих сторонников только в Москве, и это 4 в минус четвертой степени процента. Т.е. ниже статистической погрешности.
    
Вот именно поэтому законов, в т.ч. и Конституции, в России нет.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							хаха...авральный								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:13
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							очередная клоунада								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:31
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Валуев в качестве устрашения? Для пущей лояльности?
    
Что же самовыдвиженец выдвигателей не почтил присутствием? Не уважает?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 16:36
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не царское дело с разной шантропой время тратить. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вангую...В 2018 году Россию ждёт самая кровавая в истории гражданская война...Виновники этой войны-быдло выбравшее плешивого вову путина-безумного маньяка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
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	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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