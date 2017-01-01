В Ивановской области нашли два трупа с ранами на шее

Возбуждены уголовные дела об убийстве





Утром 26 декабря в квартире одного из домов по улице Покровского в Вичуге было обнаружено тело 40-летнего местного жителя с колото-резаной раной шеи. В эти же сутки нашли еще один труп – 53-летнего жителя деревни Назарково Лухского района, и тоже – с резаной раной шеи. По данным фактам были возбуждены уголовные дела об убийстве.

По подозрению в убийстве вичужанина задержана 30-летняя жительница Вичуги, не имеющая постоянного источника дохода. По подозрению в убийстве жителя Лухского района задержали 53-летнего жителя Южи. От подозреваемых получены явки с повинной. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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