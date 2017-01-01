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Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
Сегодня Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес приговор Алику Шарабидзе и Анне Кондаковой. Бывший директор ивановского фонда поддержки малого предпринимательства и заместитель главного бухгалтера фонда обвиняются в мошенничестве в составе организованной группы.
Обвинение считает, что они похитили деньги, выделенные на поддержку малого бизнеса. Для этого заключались фиктивные договоры займа между Фондом и организациями, которые фактически не вели предпринимательскую деятельность. Перечисленные на счета этих фирм 18 миллионов впоследствии были обналичены.
Также Шарабидзе обвиняется в хищении 24 миллионов рублей, которые были перечислены Фондом на расчетный счет ООО «Центр туризма и отдыха». Обвиняемый был руководителем организации, а также вошел в состав учредителей.
В свою очередь защита Алика Шарабидзе настаивала на оправдательном приговоре. Поясняя, что максимум, в чем можно обвинить подзащитного - ненадлежащий контроль за действиями подчиненных. Защита считает, что Анна Кондакова, признавшая вину полностью, оговорила бывшего руководителя из личной неприязни.
Суд, выслушав мнения сторон, признал А.Шарабидзе и А.Кондакову виновными. Директору фонда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Его признали виновным по 18 эпизодам, по 2 преступлениям – оправдали. Кондакову осудили по 12 эпизодам на 6 лет колонии общего режима с отсрочкой приговора до 2023 года до достижения ее ребенком 14 лет.
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Комментарии (3)
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- макссссегодня, 15:21Хороша отсрочка
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- Нейтральныйсегодня, 15:21Фамилия Кондакова уж очень знакомая. Не родственница люди эта того деятеля который управляющими компаниями городскими рулил и деньги помогал народные тырить. Скоро может и им займутся...
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- макссссегодня, 16:19тебе дай волю и сам бы тырил) вон в кремле тырят и не стесняются
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