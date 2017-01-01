Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:16

Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства

Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы


Сегодня Фрунзенский районный суд г. Иваново вынес приговор Алику Шарабидзе и Анне Кондаковой. Бывший директор ивановского фонда поддержки малого предпринимательства и заместитель главного бухгалтера фонда обвиняются в мошенничестве в составе организованной группы.

Обвинение считает, что они похитили деньги, выделенные на поддержку малого бизнеса. Для этого заключались фиктивные договоры займа между Фондом и организациями, которые фактически не вели предпринимательскую деятельность. Перечисленные на счета этих фирм 18 миллионов впоследствии были обналичены.

Также Шарабидзе обвиняется в хищении 24 миллионов рублей, которые были перечислены Фондом на расчетный счет ООО «Центр туризма и отдыха». Обвиняемый был руководителем организации, а также вошел в состав учредителей.

В свою очередь защита Алика Шарабидзе настаивала на оправдательном приговоре. Поясняя, что максимум, в чем можно обвинить подзащитного - ненадлежащий контроль за действиями подчиненных. Защита считает, что Анна Кондакова, признавшая вину полностью, оговорила бывшего руководителя из личной неприязни.

Суд, выслушав мнения сторон, признал А.Шарабидзе и А.Кондакову виновными. Директору фонда назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Его признали виновным по 18 эпизодам, по 2 преступлениям – оправдали. Кондакову осудили по 12 эпизодам на 6 лет колонии общего режима с отсрочкой приговора до 2023 года до достижения ее ребенком 14 лет.



ключевые слова: мошенничество суд приговор
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1659
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хороша отсрочка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Нейтральный								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Фамилия Кондакова уж очень знакомая. Не родственница люди эта того деятеля который управляющими компаниями городскими рулил и деньги помогал народные  тырить. Скоро может и им займутся...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							тебе дай волю и сам бы тырил) вон в кремле тырят и не стесняются								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1244						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1673						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3941						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4309						
    •