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Новости

сегодня, 14:06

В Иванове жители девятиэтажки не могут договориться об установке насосной станции водоснабжения

И поэтому остаются пока без воды


23 декабря в три часа дня произошло повреждение насосного оборудования, которое обеспечивает холодной водой жильцов девятиэтажного дома №4А по улице Шубиных областного центра. Здесь проживают 134 человека. Подача воды прекратилась в квартиры верхних этажей, начиная с пятого.

Как сообщили в мэрии, работы по устранению аварии начались сразу после поступления сигнала в диспетчерскую службу. «Водоканал» по поручению городской администрации организовал подвоз воды по графику, согласованному с жителями. Однако проводить восстановительные работы на насосной станции не представляется возможным, так как она находится в частной собственности. Мэрия ведет работы по поиску собственника станции.

«Водоканал» готов установить новое насосное оборудование в подвальных помещениях многоэтажки. Для этого требуется решение общего собрания собственников жилых помещений. Собрание было созвано, но на нем не было кворума, а часть жильцов выступила против монтажа насоса.

26 декабря администрация города провела с жильцами дома информационную встречу с участием специалистов «Водоканала» и представителей управляющей компании. Владельцы сараев, расположенных в подвальных помещениях многоэтажки, высказались категорически против размещения оборудования. Найти компромисс жителям пока не удается.

Сегодня представители многоэтажки пришли прием к начальнику городского управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрию Растатурову. Они обсудили сложившуюся ситуацию и наметили пути решения проблемы.



ключевые слова: дом насосная станция авария водоснабжение
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									московский								
							
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							Ну и пусть пьют компоты из своих сараев. Зачем им вода?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Нейтральный								
							
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							Просто Влась что в городе что в правительстве не могут работать и решать проблемы жителей региона								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 15:25
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							С такими методами работы пора выходить на референдум  с инициативой переименования региона в Импотеновку 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дмитрий Серёгин								
							
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							Подвалы в домах как правило жители захватывают самовольно. Я так и сделал. Но расстаться с прихватизированными квадратными метрами для хранения хлама не хочу. И жителей понимаю. Какие то насосы в свой сарай пускать бы не стал.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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