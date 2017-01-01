В Иванове жители девятиэтажки не могут договориться об установке насосной станции водоснабжения

И поэтому остаются пока без воды





23 декабря в три часа дня произошло повреждение насосного оборудования, которое обеспечивает холодной водой жильцов девятиэтажного дома №4А по улице Шубиных областного центра. Здесь проживают 134 человека. Подача воды прекратилась в квартиры верхних этажей, начиная с пятого.

Как сообщили в мэрии, работы по устранению аварии начались сразу после поступления сигнала в диспетчерскую службу. «Водоканал» по поручению городской администрации организовал подвоз воды по графику, согласованному с жителями. Однако проводить восстановительные работы на насосной станции не представляется возможным, так как она находится в частной собственности. Мэрия ведет работы по поиску собственника станции.

«Водоканал» готов установить новое насосное оборудование в подвальных помещениях многоэтажки. Для этого требуется решение общего собрания собственников жилых помещений. Собрание было созвано, но на нем не было кворума, а часть жильцов выступила против монтажа насоса.

26 декабря администрация города провела с жильцами дома информационную встречу с участием специалистов «Водоканала» и представителей управляющей компании. Владельцы сараев, расположенных в подвальных помещениях многоэтажки, высказались категорически против размещения оборудования. Найти компромисс жителям пока не удается.

Сегодня представители многоэтажки пришли прием к начальнику городского управления жилищно-коммунального хозяйства Дмитрию Растатурову. Они обсудили сложившуюся ситуацию и наметили пути решения проблемы.

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