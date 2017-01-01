Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 13:58

На «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО поступило более 30 тысяч звонков

В новогодние каникулы график работы «горячей линии» несколько изменится


«Горячая линия» открылась с первого дня работы регоператора – 1 июля. За это время количество звонков на многоканальный телефон 8-800-100-71-90 превысило 30 тысяч.

«Мы столкнулись с тем, что на начало проведения реформы большинство населения не имело информации о том, что вывоз ТКО – новая коммунальная услуга, которая обязательна для оплаты всех жителей, как многоквартирных домов, так и частного сектора, – рассказала руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Надежда Гришина. – В первые дни наши телефоны были буквально раскалены, так что определение «горячая линия» себя полностью оправдывало».

Сначала на вопросы жителей отвечали два диспетчера, принимая огромное число обращений – 400-450 в день. Поэтому количество операторов многоканальной линии было увеличено до пяти. Стоит отметить, что больше всего вопросов возникло у жителей частного сектора, которые интересовались, что такое ТКО и что за квитанции они получили. Максимальное количество звонков от граждан поступило в сентябре и октябре – около 9 и 7 тысяч соответственно.

«С момента начала работы тематика и тональность звонков изменилась. Если вначале нам приходилось разъяснять людям, что за счета им пришли, то теперь вопросы касаются получения льгот, обслуживания конкретных улиц. Периодически нас информируют о несанкционированных свалках, – рассказала руководитель предприятия Надежда Гришина. – Мы стремимся сделать нашу работу максимально открытой и прозрачной. Люди должны понимать, за что они платят. Цель у нас всех одна – это чистота и порядок в регионе».

Чтобы отслеживать и анализировать тематику звонков, понимать, какие вопросы еще требуют решения, все разговоры диспетчеров записываются. Это также позволяет исключить некорректное общение с жителями. Поскольку офисы регоператора являются местом посещения большого количества людей, в целях безопасности в ближайшем будущем в них планируется установить системы видеонаблюдения.

В новогодние каникулы график работы «горячей линии» несколько изменится. Задать вопросы диспетчерам можно будет 4, 5, 6 и 8 января с 09.00 до 16.00.



ключевые слова: ТКО регоператор "горячая линия"
  • оцените новость:
  • (0)
  • 482
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1248						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1673						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3943						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(4)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4317						
    •