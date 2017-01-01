На «горячую линию» регоператора по обращению с ТКО поступило более 30 тысяч звонков

В новогодние каникулы график работы «горячей линии» несколько изменится





«Горячая линия» открылась с первого дня работы регоператора – 1 июля. За это время количество звонков на многоканальный телефон 8-800-100-71-90 превысило 30 тысяч.

«Мы столкнулись с тем, что на начало проведения реформы большинство населения не имело информации о том, что вывоз ТКО – новая коммунальная услуга, которая обязательна для оплаты всех жителей, как многоквартирных домов, так и частного сектора, – рассказала руководитель регионального оператора по обращению с ТКО Надежда Гришина. – В первые дни наши телефоны были буквально раскалены, так что определение «горячая линия» себя полностью оправдывало».

Сначала на вопросы жителей отвечали два диспетчера, принимая огромное число обращений – 400-450 в день. Поэтому количество операторов многоканальной линии было увеличено до пяти. Стоит отметить, что больше всего вопросов возникло у жителей частного сектора, которые интересовались, что такое ТКО и что за квитанции они получили. Максимальное количество звонков от граждан поступило в сентябре и октябре – около 9 и 7 тысяч соответственно.

«С момента начала работы тематика и тональность звонков изменилась. Если вначале нам приходилось разъяснять людям, что за счета им пришли, то теперь вопросы касаются получения льгот, обслуживания конкретных улиц. Периодически нас информируют о несанкционированных свалках, – рассказала руководитель предприятия Надежда Гришина. – Мы стремимся сделать нашу работу максимально открытой и прозрачной. Люди должны понимать, за что они платят. Цель у нас всех одна – это чистота и порядок в регионе».

Чтобы отслеживать и анализировать тематику звонков, понимать, какие вопросы еще требуют решения, все разговоры диспетчеров записываются. Это также позволяет исключить некорректное общение с жителями. Поскольку офисы регоператора являются местом посещения большого количества людей, в целях безопасности в ближайшем будущем в них планируется установить системы видеонаблюдения.

В новогодние каникулы график работы «горячей линии» несколько изменится. Задать вопросы диспетчерам можно будет 4, 5, 6 и 8 января с 09.00 до 16.00.

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