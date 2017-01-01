20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии

Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)





Неделю назад в Ингушетии произошла резонансная автокатастрофа. В ней пострадала жительница Кинешмы, 20-летняя Анна Годунова. Ее молодой человек вместе с сестрой получили незначительные травмы. По официальной версии, за рулем была именно Анна, которая не справилась с управлением. Сейчас родные и близкие пытаются собрать средства, чтобы отправить к обездвиженной девушке маму. А затем вернуть их обратно.

В момент аварии в автомобиле находились три человека. Анна пострадала больше всех.

«У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Также у нее сломаны кости таза, раздроблена кисть правой руки и предплечье. Сейчас она лежит без движения. Только вчера она пришла в себя. У нее провалы в памяти, и вспомнила она, к сожалению, только маму - узнала по голосу по телефону», - рассказала корреспонденту IvanovoNews подруга пострадавшей Анастасия Арутюнян.

Анна из многодетной семьи, отца у девушки нет. И хотя пока транспортировать ее нельзя, родные пытаются собрать деньги на предстоящие операции и перелет мамы. Они надеются, что вернутся обратно они уже вместе. Сейчас же за кинешемкой ухаживают чужие люди.

Мы публикуем реквизиты, по которым можно перечислить помощь семьей Анны Годуновой:

карта Сбербанка 2202 2001 7065 9609 - Годунова Ольга Станиславовна, мама пострадавшей девушки

киви кошелёк 89038891222 – сестра пострадавшей

Номер телефона мамы Анны: 8-960-501-73-32.

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