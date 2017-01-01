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Новости

сегодня, 13:32

20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии

Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)


Неделю назад в Ингушетии произошла резонансная автокатастрофа. В ней пострадала жительница Кинешмы, 20-летняя Анна Годунова. Ее молодой человек вместе с сестрой получили незначительные травмы. По официальной версии, за рулем была именно Анна, которая не справилась с управлением. Сейчас родные и близкие пытаются собрать средства, чтобы отправить к обездвиженной девушке маму. А затем вернуть их обратно.

В момент аварии в автомобиле находились три человека. Анна пострадала больше всех.

«У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Также у нее сломаны кости таза, раздроблена кисть правой руки и предплечье. Сейчас она лежит без движения. Только вчера она пришла в себя. У нее провалы в памяти, и вспомнила она, к сожалению, только маму - узнала по голосу по телефону», - рассказала корреспонденту IvanovoNews подруга пострадавшей Анастасия Арутюнян.

Анна из многодетной семьи, отца у девушки нет. И хотя пока транспортировать ее нельзя, родные пытаются собрать деньги на предстоящие операции и перелет мамы. Они надеются, что вернутся обратно они уже вместе. Сейчас же за кинешемкой ухаживают чужие люди.

Мы публикуем реквизиты, по которым можно перечислить помощь семьей Анны Годуновой:

карта Сбербанка 2202 2001 7065 9609 - Годунова Ольга Станиславовна, мама пострадавшей девушки

киви кошелёк 89038891222 – сестра пострадавшей

Номер телефона мамы Анны: 8-960-501-73-32.



ключевые слова: ДТП автокатастрофа
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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									oiuytr								
							
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  • сегодня, 14:02
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    • 
										+1
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							а кто остальные два человека, что с ними, и если она у них гостила, то может они ей и помогут с лечением, не она же за рулем сидела и гнала как ненормальная?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну один из них (погибший?) Чини??? Ваха Магомеович, 1990г, г.Иванво								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кaмикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Никак клонёнок мой копыта двинул? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндapбиeв								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:21
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    • 
										+1
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							Гы гы гы Тупая щель получила по заслугам!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Васильевич								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А что она там вообще делала? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 14:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А при каких обстоятельствах произошла авария,где подробности,судя по остаткам авто летели они не хило!?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Витек37								
							
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  • сегодня, 14:11
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    • 
										+1
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							Девушку жаль конечно,но присоединюсь к предыдущему вопросу: что она там делала? Кто был за рулем и при каких обстоятельствах произошло данное ДТП?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
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  • сегодня, 15:10
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    • 
										+1
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							Зачем так тупить. Всё написано."Неделю назад в Ингушетии произошла резонансная автокатастрофа. В ней пострадала жительница Кинешмы, 20-летняя Анна Годунова. Ее молодой человек вместе с сестрой получили незначительные травмы." видимо, это Уроженец Ингушетии - её молодой человек. Скорее всего приехали к его родным.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									oiuytr								
							
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  • сегодня, 16:47
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    • 
										+1
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							никто не тупит - первоначально в статье этого не было, дописали после того, как вопрос задали про остальных. Ну молодой человек как мужчина пусть и лечит любимую - в горе и в радости...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Васильевич								
							
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  • сегодня, 14:16
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    • 
										+1
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							Любят у нас деньги собирать: два слова и номер карточки. Звонить ее маме не буду - нет ни желания, ни времени, даже в том случае если там действительно ее мама.
    
Напишите нормально, тогда и люди помогут. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 14:57
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    • 
										+1
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							Во-во! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
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	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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