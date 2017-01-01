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Новости

сегодня, 13:06

В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)


"Иванове полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который закончился стрельбой", - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Криминальный инцидент произошел сегодня, 27 декабря, на улице 8 Марта. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Предметом спора стал вопрос парковки машины.

В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу. На место происшествия прибыли сотрудники управления вневедомственной охраны войск Росгвардии, которыми фигурант был задержан.

В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба регионального УМВД



ключевые слова: конфликт оружие пистолет стрельба
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 13:19
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										+1
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							А где этот придурок юрист с одной извилиной в носу? :) Всё-таки копыта двинул? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBX 								
							
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  • сегодня, 15:00
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										+1
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							Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек,
    
Бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше:
    
«Развяжите полотенцы, иноверы, изуверцы,
    
Нам бермуторно на сердце и бермутно на душе!»...
    
(Незабвенный В.Высоцкий)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 15:01
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							Во-во! :) Аплодирую стоя! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • сегодня, 13:19
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										+1
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							нож и пистолет, интересно от куда гость? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Васильевич								
							
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  • сегодня, 14:21
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							особенно нож откуда взялся непонятно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Васильевич								
							
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  • сегодня, 14:22
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							Такого пассажира нужно в клетке держать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 15:07
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							Ивановцев испортил парковочный вопрос.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
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  • сегодня, 15:55
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										+1
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							Бились за бесплатное парковочное место. На платное 10 рублей у них не хватало.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Minchertc								
							
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  • 49 минут назад
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    • 
										-1
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							Неа... 10 рубле было... Дело ПРЫНЦЫПА!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Так сколько же получают в МУП "ИПТ"? 
				
сегодня, 16:04

				

				Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?  
								

					Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры				

				

	    			
    
	    				
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	       		Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
				
сегодня, 14:16

				

				Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства 
								

					
	 Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
				
сегодня, 13:32

				

				20-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии 
								

					
	 Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
				
сегодня, 13:06

				

				В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой 
									
								

					
	 Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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