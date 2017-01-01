В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой

Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)





"Иванове полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который закончился стрельбой", - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Криминальный инцидент произошел сегодня, 27 декабря, на улице 8 Марта. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Предметом спора стал вопрос парковки машины.

В ходе конфликта один мужчина выстрелил в лицо другому из газового пистолета и порезал ему ножом ногу. На место происшествия прибыли сотрудники управления вневедомственной охраны войск Росгвардии, которыми фигурант был задержан.

В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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