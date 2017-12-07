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Новости

сегодня, 12:30

Жители Плеса хотят переименовать улицу Ленина в Воскресенскую

В городе обсуждается инициатива возвращения улицам исторических названий


Инициативная группа жителей Плеса Инициативная группа граждан Плёса Ивановской области выступила с идеей вернуть исконные исторические названия переименованным в советское время улицам. Авторы инициативы считают, что большевицкие наименования улиц не имеют ничего общего с историей этого древнего русского города.

Как пишут «Плёсские ведомости», за основу предлагается принять «План г. Плеса 1915 года». Согласно этому документу, нынешняя улица Ленина должна стать Воскресенской, Советская - Набережной. Улице Карла Маркса следует вернуть название Дворянской, а Льва Толстого - Ново-Троицкой. Переулок Проездной переименовать в переулок Троицкий, а переулок Безымянный назвать Юрьевецким переулком.

Идея вызвала дискуссии, но большинство из опрошенных плесским изданием горожан высказались все же за нее, считая, что древние русские названия улиц сделают Плес еще более привлекательным для туристов.



ключевые слова: Плёс улицы переименование
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Anonim13579								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:41
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										-1
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							Я за переименнование!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 12:55
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										+1
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							Безусловно - название улиц это решающий фактор привлечения туристов. 
    
Но проще открыть парк развлечений с блэкджеком и шлюхами. Впрочем, парк тут не обязателен.
    
ЗЫ: Идешь так бывает по Воскресенской-Троицкой, приглядишься - тут собачья куча валяется, там пьяный, и понимаешь - нет, по Ленина иду, по ней родимой. Дома я значит, в Рассее! И такая радость на душе...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									IvZ								
							
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  • сегодня, 13:31
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							Нет, наоборот: Идешь так бывает по Ленина, по сторонам глядишь: вот домишки деревянные покосившиеся, вот лежит человек (явно из рюмочной-бутербродной), вот два бандитского вида товарища у ресторации трутся, кареты (джипы)  купцов и чиновников припаркованы, дороги разбитые, церкви за каждым кустом ... Вспоминаешь Горького, Достоевского, Толстого, Чехова и понимаешь: вот она Русь, вернулись в 19 век и иду я по Воскресенской и поворачиваю на дворянскую...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Нейтральный								
							
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  • сегодня, 15:12
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										+1
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							Переименование улиц особенно Важно когда простым людям жить не на что. Может лучше сразу все улицы на ФИО членов Правительства переименовать, тогда точно заживем. Хоть и пустячок а им точно приятно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Сергей Коробов								
							
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  • сегодня, 15:59
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							Самое главное переименовать улицы. А уж потом заживем! Вот в Иваново переименовал один проспект. И всем стало так хорошо.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 17:38
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							Для привлечения туристов))) не смешите!!! Может для начала мусор вывезти???... приезжают гости и думаешь как их провести по Плёсу -минуя ВОНЮЧИЕ,НЕВЫВОЗИМЫЕ НЕДЕЛЯМИ ПОМОЙКИ...  интересно об этом подумала инициативная группа???...
    
                                                              Житель Плёса!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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