Жители Плеса хотят переименовать улицу Ленина в Воскресенскую

В городе обсуждается инициатива возвращения улицам исторических названий





Инициативная группа жителей Плеса Инициативная группа граждан Плёса Ивановской области выступила с идеей вернуть исконные исторические названия переименованным в советское время улицам. Авторы инициативы считают, что большевицкие наименования улиц не имеют ничего общего с историей этого древнего русского города.

Как пишут «Плёсские ведомости», за основу предлагается принять «План г. Плеса 1915 года». Согласно этому документу, нынешняя улица Ленина должна стать Воскресенской, Советская - Набережной. Улице Карла Маркса следует вернуть название Дворянской, а Льва Толстого - Ново-Троицкой. Переулок Проездной переименовать в переулок Троицкий, а переулок Безымянный назвать Юрьевецким переулком.

Идея вызвала дискуссии, но большинство из опрошенных плесским изданием горожан высказались все же за нее, считая, что древние русские названия улиц сделают Плес еще более привлекательным для туристов.

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