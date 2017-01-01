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Новости

сегодня, 12:15

28-летняя ивановка съехала со съемной квартиры, прихватив хозяйские телевизор и стиральную машину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела


Вечером 26 декабря в полицию с заявлением обратился 39-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что из его квартиры пропали телевизор и стиральная машина.

Оперативники установили, что ранее эту квартиру у заявителя снимала 28-летняя ивановка. Она и попала под подозрение. Девушку задержали, и она уже дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: квартира кража полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Яндарбиев								
							
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  • сегодня, 12:18
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							Какая ушлая и глупая щель!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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							Интересно кустари-барсята пишут, то женщина 19-летняя, то девушка 28 лет. :) Вы там проверяете их штоле? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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