Новости
сегодня, 12:15
28-летняя ивановка съехала со съемной квартиры, прихватив хозяйские телевизор и стиральную машину
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Вечером 26 декабря в полицию с заявлением обратился 39-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что из его квартиры пропали телевизор и стиральная машина.
Оперативники установили, что ранее эту квартиру у заявителя снимала 28-летняя ивановка. Она и попала под подозрение. Девушку задержали, и она уже дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(2)
- 1019
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Яндарбиевсегодня, 12:18Какая ушлая и глупая щель!
-
- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 13:28Интересно кустари-барсята пишут, то женщина 19-летняя, то девушка 28 лет. :) Вы там проверяете их штоле? :)
Новость дня
сегодня, 16:04Так сколько же получают в МУП "ИПТ"?
Директор и его заместитель предоставляют в СМИ разные цифры
-
(0)
- 1246
сегодня, 14:16Осужден экс-директор ивановского Фонда поддержки малого предпринимательства
Алик Шарабидзе признан виновным в мошенничестве в составе организованной группы
-
(1)
- 1673
сегодня, 13:3220-летняя кинешемка попала в жуткую автокатастрофу в Ингушетии
Семье тяжело пострадавшей девушки требуется помощь (фото, видео)
-
(2)
- 3943
сегодня, 13:06В Иванове конфликт из-за парковки закончился стрельбой
Один мужчина выстрелил из пистолета в лицо другому (фото)
-
(4)
- 4313