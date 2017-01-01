28-летняя ивановка съехала со съемной квартиры, прихватив хозяйские телевизор и стиральную машину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела





Вечером 26 декабря в полицию с заявлением обратился 39-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским, что из его квартиры пропали телевизор и стиральная машина.

Оперативники установили, что ранее эту квартиру у заявителя снимала 28-летняя ивановка. Она и попала под подозрение. Девушку задержали, и она уже дала признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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