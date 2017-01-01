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Новости

сегодня, 11:48

В Ивановском театральном комплексе пройдет губернаторская ёлка

Участниками праздника станут 800 детей со всего региона


29 декабря в 11.00 в Ивановском театральном комплексе на площади Пушкина состоится областной новогодний губернаторский праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. Его участниками станут 800 детей со всего региона.

В рамках новогодней программы будет организована работа творческих площадок, пройдут игры и конкурсы, состоится показ новогодней музыкальной сказки, после которой детям вручат сладкие подарки.



ключевые слова: Новый год дети ёлка
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