В Ивановском театральном комплексе пройдет губернаторская ёлка

Участниками праздника станут 800 детей со всего региона





29 декабря в 11.00 в Ивановском театральном комплексе на площади Пушкина состоится областной новогодний губернаторский праздник для детей, отличившихся в учебе, спорте и творчестве. Его участниками станут 800 детей со всего региона.

В рамках новогодней программы будет организована работа творческих площадок, пройдут игры и конкурсы, состоится показ новогодней музыкальной сказки, после которой детям вручат сладкие подарки.

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