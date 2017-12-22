Чиновники объявили сбор средств для пострадавших от обрушения дома в Юрьевце

Реквизиты





Администрация Юрьевецкого района Ивановской области объявила сбор добровольных пожертвований для жителей, пострадавших от обрушения дома по улице Пушкина в Юрьевце.

Реквизиты:

КБК – 303 117 05050 05 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов»;

Расчетный счет – 40101810700000010001;

Банк – Отделение Иваново, г. Иваново;

БИК – 042406001;

ОКТМО - 24637101;

УФК по Ивановской области (Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области);

Лицевой счет - 04333015860;

ИНН – 3727002373;

КПП – 372701001.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря в 06:15 – обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас часть жильцов размещена в пункте временного проживания в общежитии колледжа, часть – у родственников. Частично обрушившийся дом признан негодным для проживания.

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