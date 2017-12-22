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Новости

сегодня, 11:40

Чиновники объявили сбор средств для пострадавших от обрушения дома в Юрьевце

Реквизиты


Администрация Юрьевецкого района Ивановской области объявила сбор добровольных пожертвований для жителей, пострадавших от обрушения дома по улице Пушкина в Юрьевце.

Реквизиты:

КБК – 303 117 05050 05 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов»;

Расчетный счет – 40101810700000010001;

Банк – Отделение Иваново, г. Иваново;

БИК – 042406001;

ОКТМО - 24637101;

УФК по Ивановской области (Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области);

Лицевой счет - 04333015860;

ИНН – 3727002373;

КПП – 372701001.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря в 06:15 – обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас часть жильцов размещена в пункте временного проживания в общежитии колледжа, часть – у родственников. Частично обрушившийся дом признан негодным для проживания.



ключевые слова: дом обрушение пострадавшие сбор средств
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									fox								
							
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  • сегодня, 12:17
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										+1
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							Везде объявляют сбор. Пытаются выехать на плечах народа. А между тем это обязанность государства защищать своих граждан. Если оно не способно на это, то делайте вывод сами. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • 54 минуты назад
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										0
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							Чиновники,политики,  это какие то извращенцы ,идёт постоянный рост тарифов ,цен, так они ещё имеют наглость просто космическую,свои тупые косяки ещё  перекладывать на хилую шею ивановским обывателям.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вета Громова								
							
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  • сегодня, 13:43
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							Чиновники обнаглели. Всё на деньги народа. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • сегодня, 14:53
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							Димоновскую Миловку с молотка пустите, вот вам и деньги. :) Пидарасы. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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