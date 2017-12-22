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Чиновники объявили сбор средств для пострадавших от обрушения дома в Юрьевце
Администрация Юрьевецкого района Ивановской области объявила сбор добровольных пожертвований для жителей, пострадавших от обрушения дома по улице Пушкина в Юрьевце.
Реквизиты:
КБК – 303 117 05050 05 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов»;
Расчетный счет – 40101810700000010001;
Банк – Отделение Иваново, г. Иваново;
БИК – 042406001;
ОКТМО - 24637101;
УФК по Ивановской области (Администрация Юрьевецкого муниципального района Ивановской области);
Лицевой счет - 04333015860;
ИНН – 3727002373;
КПП – 372701001.
Напомним, ЧП произошло 22 декабря в 06:15 – обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а на улице Пушкина в Юрьевце. Жертв удалось избежать благодаря одному из жителей, который проснулся, услышав треск в доме, и всех спас. 54 человека были эвакуированы из здания до обрушения. Сейчас часть жильцов размещена в пункте временного проживания в общежитии колледжа, часть – у родственников. Частично обрушившийся дом признан негодным для проживания.
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Комментарии (4)
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- foxсегодня, 12:17Везде объявляют сбор. Пытаются выехать на плечах народа. А между тем это обязанность государства защищать своих граждан. Если оно не способно на это, то делайте вывод сами.
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- Лежневский тракторный завод54 минуты назадЧиновники,политики, это какие то извращенцы ,идёт постоянный рост тарифов ,цен, так они ещё имеют наглость просто космическую,свои тупые косяки ещё перекладывать на хилую шею ивановским обывателям.
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- Вета Громовасегодня, 13:43Чиновники обнаглели. Всё на деньги народа.
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- Вахтанг Кaмикадзeсегодня, 14:53Димоновскую Миловку с молотка пустите, вот вам и деньги. :) Пидарасы. :(
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