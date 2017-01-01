Департамент соцзащиты закупил 9 тысяч новогодних подарков для нуждающихся детей





В 2017 году Департамент соцзащиты Ивановской области на средства областного бюджета приобрел более 9 тысяч новогодних подарков для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

В первоочередном порядке новогодние подарки будут переданы детям-инвалидам; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку (попечительство) и в приемные семьи; детям из семей, где родители являются инвалидами или неработающими пенсионерами; детям из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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