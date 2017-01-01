Как в регионе будут выплачиваться пенсии в январские праздники





Изменений в графике доставки пенсий через почтовые отделения в связи с январскими праздниками не будет. Пенсии через почтовые отделения связи в январе 2018 года будут доставляться в соответствии с обычным графиком – с 3 по 22 число. Об этом сообщает Отделение ПФР по Ивановской области.

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