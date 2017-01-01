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сегодня, 11:08
В Шуе разобрали мост Заводские лавы
Его восстановят только после весеннего паводка (фото)
В связи с тем, что из-за интенсивного снеготаяния и осадков вода в реке Теза поднялась, был поврежден деревянный пешеходный мост – Заводские лавы.
«Отремонтировать лавы в зимний период невозможно, - сообщает шуйская мэрия, - поэтому сотрудники городского Управления благоустройства разобрали несколько пролетов моста, чтобы ограничить к нему доступ. Деревянный мост восстановят только после весеннего паводка».
Жителям, которые пользуются Заводскими лавами, необходимо заранее продумать пути обхода.
Фото: Алексей Королев
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