В Иванове во дворе дома сбили подростка

Водитель с места ДТП скрылся





ДТП случилось 26 декабря около 07:40 во дворе дома №23 на улице Котовского областного центра. Неустановленный автомобиль сбил 16-летнего пешехода. Подросток получил травмы головы и ушиб бедра.

Водитель с места ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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