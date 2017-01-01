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сегодня, 10:40
В Иванове во дворе дома сбили подростка
Водитель с места ДТП скрылся
ДТП случилось 26 декабря около 07:40 во дворе дома №23 на улице Котовского областного центра. Неустановленный автомобиль сбил 16-летнего пешехода. Подросток получил травмы головы и ушиб бедра.
Водитель с места ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
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