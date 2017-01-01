В Ивановской области пресечена незаконная продажа SIM-карт

Виновные лица привлечены к ответственности





В ноябре-декабре 2017 года в Ивановской области сотрудники Роскомнадзора и ФСБ выявили и пресекли незаконную реализацию SIM-карт. «Симки» продавались без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также заключения договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом. Виновные лица привлечены к административной ответственности, на них наложены штрафы.

Всего по итогам 2017 года за данное нарушение закона оштрафованы два физических лица, одно должностное лицо и два индивидуальных предпринимателя. Общая сумма штрафов составила 29 тысяч рублей.

«Бесконтрольно выданные SIM-карты могут использоваться в противоправных целях террористическими или экстремистскими организациями, а также различного рода мошенниками. Кроме того, такие SIM-карты опасны для самого владельца. Они могут быть заблокированы в любой момент оператором связи, либо бывшим владельцем, а в случае привязки к банковскому счёту могут привести к потере денежных средств», - говорится в сообщении Управления Роскомнадзора по Ивановской области.

С 1 июня 2018 года вступают в действие поправки в Федеральный закон «О связи», направленные на более эффективное противодействие незаконной реализации SIM-карт. В частности, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в автоматизированную систему расчетов. В настоящее время с целью реализации новых норм закона проводится работа по внесению соответствующих изменений в Правила оказания услуг телефонной связи.

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