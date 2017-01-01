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сегодня, 10:17
В Иванове загорелась входная дверь в офис
Причиной пожара стала неисправность электрооборудования
26 декабря около 22.50 произошло возгорание входной двери в офисное помещение, расположенное в доме №2А на улице Минской областного центра. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Предварительная причина возгорания - неисправность электрооборудования.
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