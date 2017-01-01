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В Иванове определены победители смотра-конкурса «Новогоднее настроение»
В областном центре подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее и рождественское внешнее оформление зданий среди образовательных учреждений «Новогоднее настроение». В конкурсе приняли участие свыше 70 школ и детсадов города.
Отобрав 10 работ, наиболее полно отвечающих всем критериям конкурса, жюри посетили «конкурсантов», чтобы на месте ознакомиться с работами.
В итоге в номинации «Новый год в моем окне» победу одержал детский сад №165, второе место присуждено средней школе №56, третье место досталось Дворцу творчества.
В номинации «Новогодние фантазии» победил детский сад №12, второе место заняла гимназия №32, третье место у Центра профориентации и развития «Перспектива».
За победу в конкурсе участников наградили комплектами новогодних украшений и елочными игрушками.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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