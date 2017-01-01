ПОСЛУШАЙТЕ! В Холуе зреет самый настоящий народный бунт

Против чего выступают селяне (видео)





В селе Холуй зреет настоящий бунт. Жители выступают против запуска нового производства. Написали даже обращение к президенту Путину.

Суть претензий такова: местные не хотят, чтобы в их экологически чистом районе появился потенциальный источник загрязнения. И опасения их, судя по всему, оправданы…

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

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