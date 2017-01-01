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вчера, 20:35

ПОСЛУШАЙТЕ! В Холуе зреет самый настоящий народный бунт

Против чего выступают селяне (видео)


В селе Холуй зреет настоящий бунт. Жители выступают против запуска нового производства. Написали даже обращение к президенту Путину.

Суть претензий такова: местные не хотят, чтобы в их экологически чистом районе появился потенциальный источник загрязнения. И опасения их, судя по всему, оправданы…

Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • вчера, 22:04
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										+1
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							Хахахахаххахахаха, царю они написали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Барбодос								
							
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  • вчера, 22:40
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							11 декабря.
    
"Путин поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии."
    

    
22 декабря.
    
"Министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии."
    

    
26 декабря.
    
"В западной сирийской провинции Хама упал военный самолет, сообщило Министерство обороны Сирии. Военные уточнили, что самолет атаковали террористы, пилот погиб. ... Боевики распространили видео, на котором демонстрируется окровавленное тело пилота, погруженное в автомобиль. На автомате одного из боевиков виден логотип, похожий на логотип запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Пyтин								
							
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  • вчера, 23:16
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										+1
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							В спортлото нужно писать.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Кaмикадзe								
							
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  • вчера, 23:53
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							У нас в богородском бунта быть не может. :) Все живут дружно и воздух портят только по ночам. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat1								
							
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  • вчера, 23:59
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							Все отправят в департамент похорон природы, и "пенсионерки" им отпишут, что все "положительно и законно"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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