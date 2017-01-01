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вчера, 20:35
ПОСЛУШАЙТЕ! В Холуе зреет самый настоящий народный бунт
Против чего выступают селяне (видео)
В селе Холуй зреет настоящий бунт. Жители выступают против запуска нового производства. Написали даже обращение к президенту Путину.
Суть претензий такова: местные не хотят, чтобы в их экологически чистом районе появился потенциальный источник загрязнения. И опасения их, судя по всему, оправданы…
Об этом – в комментарии Евгения Нипота.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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"Путин поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии."
22 декабря.
"Министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении приказа о выводе российских войск из Сирии."
26 декабря.
"В западной сирийской провинции Хама упал военный самолет, сообщило Министерство обороны Сирии. Военные уточнили, что самолет атаковали террористы, пилот погиб. ... Боевики распространили видео, на котором демонстрируется окровавленное тело пилота, погруженное в автомобиль. На автомате одного из боевиков виден логотип, похожий на логотип запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»."