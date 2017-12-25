В Иванове еще один дом «СУ-155» введен в эксплуатацию

Скоро более 290 дольщиков смогут заселиться в свои квартиры





Сегодня, 26 декабря, получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, мкрн. Рождественский, Литер 2 (застройщик ОАО «ИвДСК»). Документ выдан городской администрацией. Об этом сообщает пресс-служба банка «Российский капитал».

Квартиры в сданном корпусе приобрели 294 человека. Следующим этапом станет проведение необходимых процедур по кадастрированию, оценке и приемке квартир участниками долевого строительства.

Напомним, банк «Российский капитал» осуществляет финансирование работ по завершению строительства объектов группы компании «СУ-155» в Ивановской области. На достройку дома в мкрн. Рождественский, Литер 2 Банк направил 460, 7 млн. рублей. Контроль за строительным процессом осуществляет дочерняя структура банка «Российский капитал» - компания «РК Строй». На сегодняшний день из 12 домов, ранее не достроенных «ИДСК», 7 уже введены в эксплуатацию.

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