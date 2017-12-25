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Новости

вчера, 19:00

В Иванове еще один дом «СУ-155» введен в эксплуатацию

Скоро более 290 дольщиков смогут заселиться в свои квартиры


Сегодня, 26 декабря, получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: г. Иваново, мкрн. Рождественский, Литер 2 (застройщик ОАО «ИвДСК»). Документ выдан городской администрацией. Об этом сообщает пресс-служба банка «Российский капитал».

Квартиры в сданном корпусе приобрели 294 человека. Следующим этапом станет проведение необходимых процедур по кадастрированию, оценке и приемке квартир участниками долевого строительства.

Напомним, банк «Российский капитал» осуществляет финансирование работ по завершению строительства объектов группы компании «СУ-155» в Ивановской области. На достройку дома в мкрн. Рождественский, Литер 2 Банк направил 460, 7 млн. рублей. Контроль за строительным процессом осуществляет дочерняя структура банка «Российский капитал» - компания «РК Строй». На сегодняшний день из 12 домов, ранее не достроенных «ИДСК», 7 уже введены в эксплуатацию.



ключевые слова: "СУ-155" Ивановская ДСК дольщики дом эксплуатация
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • вчера, 20:20
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							если ты в срок не отдашь взятый у банка кредит - из тебя всю душу вытрясут.
    
а если ты дал денег уважаемой конторе за будущую квартиру, а квартиры не предвидится   - то это . .. . так себе проблема . . . .суета сует . . . .
    
жалко людей. жалко их нервов. их седых волос, дней их жизни, выброшенных в никуда, в плакаты, в митинги . . . .а кто то платит ипотеку всё это время и живёт на сьёмной квартире . . . .
    
печально всё это 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 23:55
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							Сложная финансовая ситуация у застройщика домов «Ивановской домостроительной компании»
    
Михаил Мокрецов
    
25.12.2017, 9:12
    
Застройщик домов ивановской «ДСК» компания «Стройиндустрия-Холдинг» не в состоянии расплатиться по долгам.
    
Решением Арбитражного суда Ивановской области от 22 декабря 2017 года, с АО «Стройиндустрия-Холдинг» в пользу ОАО «Ивановская домостроительная компания» взыскана задолженность в размере 68 млн рублей.
    
«Стройиндустрия-Холдинг» в рамках государственной программы достройки объектов СУ-155 выполняет функции застройщика, генерального подрядчика по достройке домов «Ивановской домостроительной компании» («ДСК»). Финансирование программы государством осуществляется через банк «Российский капитал», который полностью контролирует компанию «Стройиндустрия-Холдинг».
    
По договору от 1 июля 2016 года, имущество ивановской «ДСК» (Кохомское шоссе, 1) передано в аренду АО «Стройиндустрия-Холдинг». Само ОАО «ДСК» объявлено банкротом, производственную деятельность не осуществляет.
    
Стоимость аренды имущества составляет 8,5 млн рублей в месяц. За период с марта по ноябрь 2017 года долг «Стройиндустрия-Холдинг» по аренде имущества «ДСК» составил 68 млн рублей. Причем должник этот долг не оспаривает, согласен с ним, а его возникновение объясняет «сложной финансовой ситуацией».
    
Теперь, после судебного решения, конкурсный управляющий ивановской «ДСК» может со спокойной душой требовать возбуждения исполнительного производства и ареста счетов «Стройиндустрия-Холдинг» до погашения долга.
    
Важно, что это не единственный долг «Стройиндустрия-Холдинг», занимающейся достройкой объектов «ДСК». В суде находятся еще несколько исков к застройщику от других компаний на сопоставимо крупные суммы. Таким образом, в «Стройиндустрия-Холдинг» действительно сложная финансовая ситуация.
    
При этом на всех уровнях, и власти, и банк «Российский капитал» заявляют, что проблем с финансированием программы достройки домов ивановской «ДСК» нет. Хотя, как теперь уже очевидно, строительство ведется фактически в долг.
    
По всей видимости, в бюджете «Российского капитала» в части финансирования программы достройки жилья обманутых дольщиков по какой-то причине образовалась дыра не менее 100 млн рублей. Эту ситуацию предпочитают замалчивать, поскольку есть архиважная политическая задача достроить жилье в год президентских выборов.
    
И ее, наверное, решат. Вопрос в том, кто из субподрядчиков и партнеров «Российского капитала» и «Стройиндустрия-Холдинг» в деле достройки окажется крайним. То есть, кому после завершения программы не хватит тех самых 100–200 млн рублей?
    
Вообще, конечно, это так по-нашему, по-российски – учредить госпрограмму поддержки обманутых дольщиков и ввергнуть ее в состояние, при котором она сама нуждается в помощи и другой программе господдержки. Круговорот поддержек. Только совсем не факт, что поддержка будет. Скорее всего, кто-то все-таки останется с носом, то есть с исполнительными листами, по которым нечего и не с кого будет получить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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