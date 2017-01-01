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вчера, 18:48
Чернослив с наркотиками пытались доставить в талицкую колонию
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела (фото)
Сотрудники колонии строгого режима №2 (с.Талицы Южского района) получили оперативную информацию, что у гражданки, прибывшей на краткосрочное свидание с осужденным, могут находиться запрещенные предметы. При досмотре ее личных вещей в пакете с черносливом было обнаружено и изъято 22 свертка из полимерного материала, внутри которых находилось подозрительное порошкообразное вещество бело-голубого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик метилэфедрон, массой 3,16 грамма.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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- Ну и делавчера, 18:59кратковременное свидание обернулось долговременной посадкой...