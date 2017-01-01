СМИ: В Ивановской области женщина погибла от шнура зарядного устройства

Проводится проверка





Трагедия произошла 22 декабря около 7 часов вечера в Вичуге. В квартире одного из домов микрорайона Гольчиха был найден труп 55-летней хозяйки жилища. По информации сетевого издания vichuganews.ru, смерть женщины наступила от шнура зарядного устройства для мобильного телефона. Проводится проверка.

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