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21 минуту назад
СМИ: В Ивановской области женщина погибла от шнура зарядного устройства
Проводится проверка
Трагедия произошла 22 декабря около 7 часов вечера в Вичуге. В квартире одного из домов микрорайона Гольчиха был найден труп 55-летней хозяйки жилища. По информации сетевого издания vichuganews.ru, смерть женщины наступила от шнура зарядного устройства для мобильного телефона. Проводится проверка.
ключевые слова: зарядное устройство шнур гибель
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А вдруг этот случай окажется системным производственным браком. Можно же подстраховаться и не использовать/обменять новые купленные недавно такие же аппараты ( как в случае с машинами). Никто о потребителях не думает: ни СМИ ни полицейские дающие такие информационно скупые, но трагические новости.