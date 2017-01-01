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Чудовище под личиной порядочного человека, новогодний рецепт в английском стиле и чемпионат по чтению вслух
Видеоанонс «Губернского наблюдателя»
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Билет на балет. На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть на «Щелкунчика».
- О том, как под личиной вполне порядочного человека скрывалось настоящее чудовище.
- «Страница 18». Чемпионат по чтению вслух. К чему нужно готовиться участникам, и будут ли послабления на этот раз?
- Рецепт в английском стиле, достойный занять почетное место на новогоднем столе.
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.
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