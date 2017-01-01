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Новости

43 минуты назад

Чудовище под личиной порядочного человека, новогодний рецепт в английском стиле и чемпионат по чтению вслух

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Билет на балет. На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть на «Щелкунчика».

- О том, как под личиной вполне порядочного человека скрывалось настоящее чудовище.

- «Страница 18». Чемпионат по чтению вслух. К чему нужно готовиться участникам, и будут ли послабления на этот раз?

- Рецепт в английском стиле, достойный занять почетное место на новогоднем столе.


Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.



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сегодня, 16:26

				

				Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки» 
								

					
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сегодня, 11:52

				

				В Иванове в урне возле банка нашли гранату 
								

					
	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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