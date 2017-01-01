Чудовище под личиной порядочного человека, новогодний рецепт в английском стиле и чемпионат по чтению вслух

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»





СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Билет на балет. На какой вопрос нужно ответить, чтобы попасть на «Щелкунчика».

- О том, как под личиной вполне порядочного человека скрывалось настоящее чудовище.

- «Страница 18». Чемпионат по чтению вслух. К чему нужно готовиться участникам, и будут ли послабления на этот раз?

- Рецепт в английском стиле, достойный занять почетное место на новогоднем столе.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

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