В Иванове орудуют мошенники под видом сотрудников «Водоканала»

Как распознать аферистов





В АО «Водоканал» поступают сообщения жителей областного центра, к которым обращаются неизвестные лица и предлагают установить в квартире оборудование системы водоснабжения, фильтры очистки воды или проверяют состояние труб. При этом визитеры представляются сотрудниками «Водоканала». Предприятие сообщает, что таким образом могут действовать мошенники.

Что важно и нужно обязательно знать абонентам АО «Водоканал»:

1. Каждый настоящий сотрудник организации имеет удостоверение. Проверить, действительно ли он работает в АО «Водоканал», можно, позвонив при нем в отдел кадров организации и назвав его ФИО. Номер телефона (4932) 56-16-19.

2. Настоящие сотрудники организации не требуют от жителей денег. Приемка счетчика с выходом контролера, либо его проверка производится бесплатно.

3. Специалисты предприятия не осуществляют подбор бытовых фильтров очистки воды, не производят отбор проб в квартирах по собственной инициативе. Если по каким-либо причинам необходимо проведение отбора проб воды непосредственно в квартире, это делается только совместно с представителем управляющей компании и только по предварительному согласованию с жильцами данной квартиры.

4. Сотрудники АО «Водоканал» не предлагают установку и поверку индивидуальных приборов учета. Поверку производят организации и фирмы, имеющие лицензию.

АО «Водоканал» настоятельно просит жителей быть бдительнее, остерегаться незваных посетителей, не следовать слепо назойливой рекламе, навязывающей услуги по установке фильтров, поверке или замене оборудования.

Рекомендация абонентам: требуйте служебное удостоверение, если визитер не предоставляет документ по вашему требованию, в квартиру его не впускайте.

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