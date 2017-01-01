Александр Масляков пригласил ивановских КВНщиков принять участие в фестивале «КиВиН-2018»

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Ивановской команде КВН «Позовите доктора, ИвГМА» пришло письмо от президента международного союза КВН Александра Маслякова. Ивановцев пригласили принять участие в 29-ом Международном Фестивале команд КВН «КиВиН-2018», который состоится в городе Сочи с 4 по 17 января 2018 года.

Команда «Позовите доктора» существует 4 года, в ней 6 человек. Являются полуфиналистами Региональной Ярославской Студенческой Лиги сезон 2015 год. Чемпионы Ивановской лиги КВН сезона 2016, обладатели Кубка Губернатора 2016, 3 место в официальной региональной лиги КВН «Владимирская Русь».

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