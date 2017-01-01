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Новости

сегодня, 17:01

В Ивановской области активисток «Единой России» задержали за незаконную рубку ёлок

Но вскоре отпустили


Инициативная группа женщин из Родников от имени партии «Единая Россия» отправилась поздравлять малоимущие семьи с Новым годом. От себя лично они решили подарить еще и ёлочки, чтобы скрасить праздник. Благое намерение поставило женщин в очень неудобную ситуацию.

Рубить поехали не просто так. Выписали в лесхозе порубочный билет для таких целей. Бумагу женщинам выдали на небольшую ель, которую можно было спилить в определенном месте. Но активистки от «Единой России» посчитали, что ехать слишком далеко и решили упростить себе задачу.

Вот что нам рассказала Ирина Андреева, одна из активисток: «И поехали в лес срубить эти елочки… прямо вдоль дороги, их же все равно вырубают. Там же охранная дорожная зона 20 метров. И мы прямо там и срубили эту сосенку. Мы выходим с этой сосенкой на дорогу, останавливается белая машина. Чего несете? Мы ему дали все документы. Он: у вас выписано на рубку в другом месте. Мы: а какая разница? Здесь они погибаю все равно вдоль дороги».

Вдоль дороги действительно санитарная полоса, пояснили нам в комитете Ивановской области по лесному хозяйству. Елок там и правда не должно быть. Но это не значит, что их можно рубить кому и как захочется. За стихийно разросшиеся вдоль шоссе хвойные деревья отвечают дорожные службы. И только они могут разрешить срубить дерево в санитарных целях. Кстати, на место задержания женщин выехала полиция. В ситуации разобрались. Активисток отпустили.



ключевые слова: Новый год ёлка рубка полиция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:11
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    • 
										+1
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							Отпустили? Просто так отпустили или со штрафом?
    
Штраф наверняка праздничный получился: предьявляешь партийный билет флагманской партии и получаешь скидку 99℅. Так они и законы принимают. Неужели они выходцы из академии гос. службы. Там так учат праву?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фридрих Энгельс 2								
							
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  • сегодня, 17:30
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										+1
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							Ивановцы !
    
Не рубите деревца ! Пусть растут. Жалко их. 
    
Ограничьтесь. Достаточно наломать несколько еловых веток вместо целой ёлки. И выбрасывать потом проще.
    
С наступающим Вас !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • 39 минут назад
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										-1
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							Дожили... Бабы за елками ходят и рубят их, а мужики,нет, точнее особи с мужскими половыми признаками, говорят "нет бабаньки, вам нужно по-глубже в лес сходить за "правильной" по закону елочкой.
    
А радостные журналюшки, вместо того, что-бы опозорить этих "народных лесников" за отказ в помощи, еще и радостно прыгают: "поймали страшных нарушителей закона от партии "ЕР". Давайте ещё им по полтора года влепим за благое дело: помощь малоимущим. Благо опыт есть: за правду о выдвижении навального в президенты уволить учителя.
    
Зато беспартийный кустов до сих пор не наказан за 4 ляма денег и до сих пор не объяснил обществу что это за "друзья" давшие под залог 4 ляма.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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