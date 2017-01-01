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В Ивановской области активисток «Единой России» задержали за незаконную рубку ёлок
Но вскоре отпустили
Инициативная группа женщин из Родников от имени партии «Единая Россия» отправилась поздравлять малоимущие семьи с Новым годом. От себя лично они решили подарить еще и ёлочки, чтобы скрасить праздник. Благое намерение поставило женщин в очень неудобную ситуацию.
Рубить поехали не просто так. Выписали в лесхозе порубочный билет для таких целей. Бумагу женщинам выдали на небольшую ель, которую можно было спилить в определенном месте. Но активистки от «Единой России» посчитали, что ехать слишком далеко и решили упростить себе задачу.
Вот что нам рассказала Ирина Андреева, одна из активисток: «И поехали в лес срубить эти елочки… прямо вдоль дороги, их же все равно вырубают. Там же охранная дорожная зона 20 метров. И мы прямо там и срубили эту сосенку. Мы выходим с этой сосенкой на дорогу, останавливается белая машина. Чего несете? Мы ему дали все документы. Он: у вас выписано на рубку в другом месте. Мы: а какая разница? Здесь они погибаю все равно вдоль дороги».
Вдоль дороги действительно санитарная полоса, пояснили нам в комитете Ивановской области по лесному хозяйству. Елок там и правда не должно быть. Но это не значит, что их можно рубить кому и как захочется. За стихийно разросшиеся вдоль шоссе хвойные деревья отвечают дорожные службы. И только они могут разрешить срубить дерево в санитарных целях. Кстати, на место задержания женщин выехала полиция. В ситуации разобрались. Активисток отпустили.
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Штраф наверняка праздничный получился: предьявляешь партийный билет флагманской партии и получаешь скидку 99℅. Так они и законы принимают. Неужели они выходцы из академии гос. службы. Там так учат праву?
Не рубите деревца ! Пусть растут. Жалко их.
Ограничьтесь. Достаточно наломать несколько еловых веток вместо целой ёлки. И выбрасывать потом проще.
С наступающим Вас !!!
А радостные журналюшки, вместо того, что-бы опозорить этих "народных лесников" за отказ в помощи, еще и радостно прыгают: "поймали страшных нарушителей закона от партии "ЕР". Давайте ещё им по полтора года влепим за благое дело: помощь малоимущим. Благо опыт есть: за правду о выдвижении навального в президенты уволить учителя.
Зато беспартийный кустов до сих пор не наказан за 4 ляма денег и до сих пор не объяснил обществу что это за "друзья" давшие под залог 4 ляма.