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Новости

сегодня, 16:49

Александр Шаботинский собирает руководителей ивановских УК на разговор

В повестке – актуальные вопросы ЖКХ, благоустройства, капремонта, обращения с отходами


27 декабря в 14:00 в ивановской мэрии состоится расширенное заседание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и других кооперативов. Его проведет заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский.

В повестке:

1. Актуальные вопросы реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области.

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов.

3. Актуальные вопросы размещения информации о реализации приоритетного проекта в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.

4. Вопросы и проблемы реализации на территории Ивановской области Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».



ключевые слова: управляющие компании ТСЖ ЖСК ЖКХ
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 53 минуты назад
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										0
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							   Интересная тактика напоминать о таком серьёзном разговоре менее чем за сутки до его начала!
    
   Вот в этом редком для региональной политики действе, прямо не иначе как "Ивановском Вече работников ЖКХ", кого за такие короткие сроки успеют сорганизовать/призвать на сходку? Горит что-ли у зампреда чего? 
    
   Только единоросы так и планируют встречи с гражданами (по-своему личному графику, без синхронизации с чужими)!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 16:26

				

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	 В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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				В Иванове в урне возле банка нашли гранату 
								

					
	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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