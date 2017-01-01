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Александр Шаботинский собирает руководителей ивановских УК на разговор
В повестке – актуальные вопросы ЖКХ, благоустройства, капремонта, обращения с отходами
27 декабря в 14:00 в ивановской мэрии состоится расширенное заседание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и других кооперативов. Его проведет заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский.
В повестке:
1. Актуальные вопросы реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области.
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов.
3. Актуальные вопросы размещения информации о реализации приоритетного проекта в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.
4. Вопросы и проблемы реализации на территории Ивановской области Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
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Вот в этом редком для региональной политики действе, прямо не иначе как "Ивановском Вече работников ЖКХ", кого за такие короткие сроки успеют сорганизовать/призвать на сходку? Горит что-ли у зампреда чего?
Только единоросы так и планируют встречи с гражданами (по-своему личному графику, без синхронизации с чужими)!