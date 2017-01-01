Александр Шаботинский собирает руководителей ивановских УК на разговор

В повестке – актуальные вопросы ЖКХ, благоустройства, капремонта, обращения с отходами





27 декабря в 14:00 в ивановской мэрии состоится расширенное заседание с руководителями управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и других кооперативов. Его проведет заместитель председателя правительства Ивановской области Александр Шаботинский.

В повестке:

1. Актуальные вопросы реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области.

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов.

3. Актуальные вопросы размещения информации о реализации приоритетного проекта в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.

4. Вопросы и проблемы реализации на территории Ивановской области Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

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