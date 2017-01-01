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Новости

сегодня, 16:26

Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки»

В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)


В декабре 2017 года ОАО «РЖД» начало поиск технических возможностей для организации ускоренного движения по маршруту Иваново – Москва через Владимир, куда в настоящее время прибывают поезда «Ласточка».

18 декабря состоялся технический рейс отработки технологии следования электропоезда ЭС2Г «Ласточка» по неэлектрифицированной железнодорожной ветке от Владимира до Иваново в режиме транспортировки тепловозом и проверки технических нормативов.

Специалисты Северной железной дороги оценили время проведения работ по прицепке локомотива, уровень плавности хода поезда, возможность приема поезда на станциях, условия работы и отдыха проводников поезда, место проведения обязательного медицинского осмотра локомотивных бригад.

«Дальнейшим этапом будет разработка графика движения поездов по установленным нормативам и допустимой скорости, а также закупка «РЖД» подвижного состава», - сообщили в пресс-службе «РЖД».



ключевые слова: РЖД электропоезд "Ласточка"
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 16:54
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										+1
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							Я один обратил внимание на расположение дверей и самой платформы??? Обычно где курсируют электропоезда платформы высокие. У нас они низкие и у обычных вагонов ступеньки. Кто-нибудь видел ступеньки у ласточки кроме кабины машиниста??? То есть под ЛАСТОЧКУ нужно будет на Ивановском вокзале оборудовать высокую платформу.  С уважением: Батурин Владимир								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 16:59
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										+1
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							Не только высокую, но ещё и изолированную, по типу платформ Питерского метро. :) Где двери платформы находятся напротив дверей вагона и открываются синхронно с ними, как в лифте. :) Во избежание упадания на пути разных Анн Карениных. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									alexander1971								
							
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  • сегодня, 17:03
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							У ЛАСТОЧКИ ступеньки выдвигаются синхронно с открыванием дверей. Те, кому приходилось ездить на подобных поездах, в курсе. К сожалению, это не всегда удобно. Но терпимо.
    
И. к стати, на Ивановском вокзале платформа первого пути достаточно высокая.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 17:05
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										+1
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							Если мне память не изменяет, на первом пути она как раз вроде бы высокая. А если изменяет, соорудят какие-нибудь трапы, накрайняк, стремянки подставят)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 17:22
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							останавливаться  будет  у каждого  столба  или как ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • сегодня, 17:29
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							Забыл про первый путь. Так как на видео она на другом стоит и разница заметна.. Кто-то ранее говорил, что мол нагородили чудо Тепловоз тащит электропоезд. У нас на пригородном направлении есть поезд Иваново-Александров, так там тепловоз тащит 1 (один) пассажирский вагон . Хотя на таких малозагруженных направлениях используют рельсовые автобусы. Это когда кабина по краям вагона. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gorozhanin								
							
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  • 31 минуту назад
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										0
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							В любом случае Воскресенский показывает себя человеком - дела!   Хочется что бы и городские власти брали пример с областных коллег. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки»
				
сегодня, 16:26

				

				Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки» 
								

					
	 В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове в урне возле банка нашли гранату
				
сегодня, 11:52

				

				В Иванове в урне возле банка нашли гранату 
								

					
	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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