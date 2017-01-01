Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки»

В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)





В декабре 2017 года ОАО «РЖД» начало поиск технических возможностей для организации ускоренного движения по маршруту Иваново – Москва через Владимир, куда в настоящее время прибывают поезда «Ласточка».

18 декабря состоялся технический рейс отработки технологии следования электропоезда ЭС2Г «Ласточка» по неэлектрифицированной железнодорожной ветке от Владимира до Иваново в режиме транспортировки тепловозом и проверки технических нормативов.

Специалисты Северной железной дороги оценили время проведения работ по прицепке локомотива, уровень плавности хода поезда, возможность приема поезда на станциях, условия работы и отдыха проводников поезда, место проведения обязательного медицинского осмотра локомотивных бригад.

«Дальнейшим этапом будет разработка графика движения поездов по установленным нормативам и допустимой скорости, а также закупка «РЖД» подвижного состава», - сообщили в пресс-службе «РЖД».

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