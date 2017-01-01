В 2017 году задолженность по зарплате в регионе погашена на сумму 150,5 млн рублей





Более 98% общей суммы долга по заработной плате в Ивановской области приходится на 10 организаций, находящихся в различных стадиях банкротства. В текущем году задолженность по зарплате погашена на сумму 150,5 млн рублей (включая ОАО «Автокран»), в том числе полностью ликвидирована в 6 организациях. Об этом сообщила зампред правительства области Ирина Эрмиш.

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