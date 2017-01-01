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Новости

сегодня, 16:08

В 2017 году задолженность по зарплате в регионе погашена на сумму 150,5 млн рублей


Более 98% общей суммы долга по заработной плате в Ивановской области приходится на 10 организаций, находящихся в различных стадиях банкротства. В текущем году задолженность по зарплате погашена на сумму 150,5 млн рублей (включая ОАО «Автокран»), в том числе полностью ликвидирована в 6 организациях. Об этом сообщила зампред правительства области Ирина Эрмиш.



ключевые слова: зарплата задолженность
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • сегодня, 16:31
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    • 
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							   Так эти 150 млн руб. сначала года посчитаны, или как некий ответ на последние данные от "ивановостата", подсчитавшего задолженность по з/п в 171 млн руб. за последний отчётный месяц?
    
   Каков баланс на сегодня, (сальдо конечное) на этот день - ~ 20 млн руб? Или как и было так и осталось ~ 171 млн руб. Пока не ясно как новость понимать барсяне: то ли как положительную для работников, то ли как новость пускающую пыль в глаза от правительства региона! Где журналистская оценка этих цифр. Или эта работа - уже за отдельную таксу представляется читателям "новостей с гос. сайтов"?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pirate								
							
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  • сегодня, 17:22
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							С начала года перед работниками завода «Автокран» погашена задолженность по заработной плате в сумме порядка 50 млн рублей. Писали а прошлой неделе в сми. Так что у Автокранов еще есть шанс погасить всё остальное))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки»
				
сегодня, 16:26

				

				Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки» 
								

					
	 В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове в урне возле банка нашли гранату
				
сегодня, 11:52

				

				В Иванове в урне возле банка нашли гранату 
								

					
	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
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