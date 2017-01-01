Кинешемец будет представлять Россию на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

Фото





Утвержден состав сборной команды России на Чемпионат мира среди студентов по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины), который пройдет с 21 по 25 февраля 2018 года в Эстонии.

В основной состав сборной России вошел сильнейший ориентировщик Ивановской области в лыжных дисциплинах, спортсмен-инструктор спортшколы олимпийского резерва № 3, мастер спорта Сергей Шалин (тренер-преподаватель - Александр Шалин). Кинешемский спортсмен попал в сборную страны благодаря успешно проведенному лыжному сезону 2017 года.

Соревнования будут проходить в городе Тарту, который недавно принял Чемпионат мира по кроссовому ориентированию 2017 года.

Напомним, Сергей Шалин в феврале 2017 года стал бронзовым призером Чемпионата России по спортивному ориентированию, который проходил в г. Дзержинск Нижегородской области.

поделиться ссылкой:

