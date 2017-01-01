Задержан ивановец, выращивавший и продававший марихуану

Ему грозит до 8 лет лишения свободы (фото)





Сотрудники полиции задержали на улице Богдана Хмельницкого в Иванове 21-летнего молодого человека. Он подозревается в незаконном хранении наркотиков. При личном досмотре у него изъяли порядка 3 граммов марихуаны.

Через некоторое время оперативники нашли и непосредственно сбытчика наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 26-летний ивановец. При обыске по месту жительства у него обнаружили 167 граммов марихуаны, а также оборудование для выращивания конопли.

Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцу грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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