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Задержан ивановец, выращивавший и продававший марихуану
Ему грозит до 8 лет лишения свободы (фото)
Сотрудники полиции задержали на улице Богдана Хмельницкого в Иванове 21-летнего молодого человека. Он подозревается в незаконном хранении наркотиков. При личном досмотре у него изъяли порядка 3 граммов марихуаны.
Через некоторое время оперативники нашли и непосредственно сбытчика наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 26-летний ивановец. При обыске по месту жительства у него обнаружили 167 граммов марихуаны, а также оборудование для выращивания конопли.
Возбуждено уголовное дело. Наркоторговцу грозит до 8 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба регионального УМВД
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