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Новости

сегодня, 14:48

Ивановец стал двукратным чемпионом России по паратхэквондо

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Ивановский спортсмен Даниил Сидоров, выступающий на соревнованиях за сборную России в паратхэквондо, в декабре выиграл сразу три крупных турнира.

В португальском городе Вила-Реал-ди-Санту-Антониу с 30 ноября по 6 декабря состоялись 7 всемирные игры IWAS среди людей с ограниченными возможностями. Победителем стал ивановец Даниил Сидоров.

После Португалии ивановский спортсмен отправился в Софию (Болгария), где с 7 по 10 декабря состоялся 6 открытый чемпионат Европы по паратхэквондо. Даниил выиграл 3 боя у чемпионов Европы и Мира, завоевав золотую медаль.

18-20 декабря в Воронеже состоялся чемпионат России по тхэквондо лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В дни соревнований Воронеж принял свыше 100 участников из 20 регионов России.

Даниил Сидоров, имеющий наибольший рейтинг в этой категории по паратхэквондо, по жеребьёвке вышел во второй круг. В первом поединке одержал победу над спортсменом из республики Дагестан со счётом 20:8. В финальном поединке соперник Даниила был очень серьёзно настроен на победу. Со спортсменом из Новосибирска Даниил встречался летом на Азиатских играх в Южной Корее в г. Чхончхон. Тогда победа досталась сопернику Даниила Сидорова. Встретившись снова в Воронеже, большую часть времени боя ситуация складывалась не в пользу Даниила. Но после второго тайм-аута ивановский спортсмен перестроился в тактических действиях и победил спортсмена из Новосибирска со счётом 20:15, став двукратным чемпионом России.



ключевые слова: паратхэквондо чемпионат России
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