Определены победители конкурса «Новогоднее фото с «Барсом»

Накануне 20 18 года количество призов увеличено с 13 до 18



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Подведены итоги конкурса на самое интересное новогоднее фото с «Барсом». Напомним, по его условиям необходимо было сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс» и разместить фото в одной из наших групп в соцсетях с тегом #Барс21. Предпочтение отдавалось фотографиям с новогодней тематикой.На конкурс поступило более 50 фоторабот.Участники подошли к выполнению конкурсного задания творчески, не пожалев ради интересного фото ни времени, ни усилий. Нам понравились многие работы, поэтому мы сделали еще 5 дополнительных призов.Итак, жюри определило следующих победителей конкурса: