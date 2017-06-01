Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие новости

Новости

сегодня, 15:15

Определены победители конкурса «Новогоднее фото с «Барсом»

Накануне 2018 года количество призов увеличено с 13 до 18

 
Подведены итоги конкурса на самое интересное новогоднее фото с «Барсом». Напомним, по его условиям необходимо было сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс» и разместить фото в одной из наших групп в соцсетях с тегом #Барс21. Предпочтение отдавалось фотографиям с новогодней тематикой.

На конкурс поступило более 50 фоторабот.
Участники подошли к выполнению конкурсного задания творчески, не пожалев ради интересного фото ни времени, ни усилий. Нам понравились многие работы, поэтому мы сделали еще 5 дополнительных призов.

Итак, жюри определило следующих победителей конкурса:

Сертификаты на золотые подарки и украшения на 10 тысяч рублей получают:

Макар СМЫСЛОВ

1_10 тыс_Макар Смыслов.jpg

Анна МЕЛЬНИКОВА

1_10 тыс_Анна Мельникова1.jpg

Роман КРАЙНЕВ

1_10 тыс_Роман Крайнев.jpg

Сертификаты на золотые подарки и украшения на 5 тысяч рублей получают: 

Анна АБРАМОВА
5 тыс_Анна Абрамова.jpg

Вера КАНДРАШКИНА
5 тыс_Вера Кандрашкина.jpg

Катерина СОКОЛОВА
5 тыс_Катерина Соколова.jpg

Наталья КАТЮКОВА
5 тыс_Наталья Котюкова.jpg

Наталья ЮРЬЕВНА
5 тыс_Наталья Юрьевна.jpg

Оленька СУМИНА
5 тыс_Оленька Сумина.jpg

Ольга ДЕВЯТКИНА
5 тыс_Ольга Девяткина.jpg

Сергей КУРИЦЫН
5 тыс_Сергей Курицын.jpg

Татьяна ВИНОКУРОВА
5 тыс_Татьяна Винокурова.jpg

Юлия ДЕМИНА
5 тыс_Юлия Демина.jpg

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ
сертификат на золотые подарки и украшения на 3 тысячи рублей получают: 
Tiger Claw
Доп 3 тыс_Tiger Claw.jpg

Анастасия СОКОЛОВА
Доп 3 тыс_Анастасия Соколова.jpg

Андрей САЛЬНИКОВ
Доп 3 тыс_Андрей Сальников.jpg

Роман ДУНАЕВ
Доп 3 тыс_Роман Дунаев.jpg

Светлана ХАРАХНИНА
Доп 3 тыс_Светлана Харахтина.jpg

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Подарочные сертификаты победители могут получить 28 декабря 2017 года с 14:00 до 16:00 в редакции медиагруппы «Барс» по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8.
(тел.: 41-16-31).

Приобрести украшения в сети магазинов «Золотой» в Иванове на полученные сертификаты возможно до 28 февраля 2018 года включительно в соответствии с правилами, установленными сетью магазинов «Золотой».
После 1 марта 2018 года сертификат является недействительным.



  • оцените новость:
  • (4)
  • 774
  • 3







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (3)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Из пятидесяти работ не нашлось восемнадцати достойных,чтобы одни и те же не выигрывали каждый год? под именем Анна АБРАМОВА опять на фото мужик,что и в прошлом году был призёром. СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ! Уж не настолько эта работа и выдающаяся. Были работы и поинтереснее. Сплошная коррупция на Барсе! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как комментатор сайта и победитель Tiger Claw собирается доказать, что работа (фото) его:
    
ведь на фото не он, а девочка, а в паспорте - что у него написано? Незадача получается. 
    
Прочих лиц (жаждущих "жёлтого камня") поздравляю с победой!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Художественность некоторых просто зашкаливает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки»
				
сегодня, 16:26

				

				Начинается разработка графика движения ивановской «Ласточки» 
								

					
	 В «РЖД» рассказали о тестовом рейсе электропоезда по неэлектрифицированной ветке от Владимира до Иваново (видео)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1190						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове в урне возле банка нашли гранату
				
сегодня, 11:52

				

				В Иванове в урне возле банка нашли гранату 
								

					
	 Полиция оцепила прилегающую территорию (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							5568						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли
				
сегодня, 08:49

				

				В Ивановской области автомобиль упал с моста в реку: три человека погибли 
								

					
	 Еще один – подросток – госпитализирован (фото)
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							7801						
    •