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01.06.2017 16:50СЕЛФИ С БАРСОМ: публикуем фамилии победителей
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Новости
сегодня, 15:15
Определены победители конкурса «Новогоднее фото с «Барсом»
Накануне 2018 года количество призов увеличено с 13 до 18
Подведены итоги конкурса на самое интересное новогоднее фото с «Барсом». Напомним, по его условиям необходимо было сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс» и разместить фото в одной из наших групп в соцсетях с тегом #Барс21. Предпочтение отдавалось фотографиям с новогодней тематикой.
На конкурс поступило более 50 фоторабот.
Участники подошли к выполнению конкурсного задания творчески, не пожалев ради интересного фото ни времени, ни усилий. Нам понравились многие работы, поэтому мы сделали еще 5 дополнительных призов.
Итак, жюри определило следующих победителей конкурса:
Сертификаты на золотые подарки и украшения на 10 тысяч рублей получают:
Макар СМЫСЛОВ
Анна МЕЛЬНИКОВА
Роман КРАЙНЕВ
Сертификаты на золотые подарки и украшения на 5 тысяч рублей получают:
Анна АБРАМОВА
Вера КАНДРАШКИНА
Катерина СОКОЛОВА
Наталья КАТЮКОВА
Наталья ЮРЬЕВНА
Оленька СУМИНА
Ольга ДЕВЯТКИНА
Сергей КУРИЦЫН
Татьяна ВИНОКУРОВА
Юлия ДЕМИНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ
сертификат на золотые подарки и украшения на 3 тысячи рублей получают:
Tiger Claw
Анастасия СОКОЛОВА
Андрей САЛЬНИКОВ
Роман ДУНАЕВ
Светлана ХАРАХНИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Подарочные сертификаты победители могут получить 28 декабря 2017 года с 14:00 до 16:00 в редакции медиагруппы «Барс» по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8.
(тел.: 41-16-31).
Приобрести украшения в сети магазинов «Золотой» в Иванове на полученные сертификаты возможно до 28 февраля 2018 года включительно в соответствии с правилами, установленными сетью магазинов «Золотой».
После 1 марта 2018 года сертификат является недействительным.
Анастасия СОКОЛОВА
Андрей САЛЬНИКОВ
Роман ДУНАЕВ
Светлана ХАРАХНИНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Подарочные сертификаты победители могут получить 28 декабря 2017 года с 14:00 до 16:00 в редакции медиагруппы «Барс» по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8.
(тел.: 41-16-31).
Приобрести украшения в сети магазинов «Золотой» в Иванове на полученные сертификаты возможно до 28 февраля 2018 года включительно в соответствии с правилами, установленными сетью магазинов «Золотой».
После 1 марта 2018 года сертификат является недействительным.
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ведь на фото не он, а девочка, а в паспорте - что у него написано? Незадача получается.
Прочих лиц (жаждущих "жёлтого камня") поздравляю с победой!